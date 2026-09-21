Pablo Sánchez 21 SEP 2026 - 13:04h.

Matarazzo insiste en qué debe mejorar Héctor Fort con la Real Sociedad: "Vemos margen"

El técnico analiza la competencia del ruso en el verde

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La Real Sociedad se marcha al parón liguero con una sonrisa tras su importantísima victoria frente al Valencia. Un gol de Barrenetxea en el descuento desequilibró la contienda para los de Matarazzo, que ahora tendrán por delante tres semanas para mejorar en ciertos aspectos pese a que no podrá contar con los internacionales. Uno de ellos es Arsen Zakharyan, convocado con Rusia. El mediocentro tuvo minutos residuales en Mestalla y su rol aún no está bien definido en la nueva plantilla txuri urdin.

Zakharyan no fue ni mucho menos uno de los jugadores con más minutos la pasada temporada. Todo lo contrario. Su escasa participación inclusó situó al ruso en la rampa de salida pese a tener contrato en vigor hasta 2029. Su reto esta temporada es ganarse la confianza de Matarazzo a base de trabajo y en esas anda.

El propio Matarazzo ve una evolución positiva en cada entrenamiento, aunque es consciente de la importante competencia que tiene por delante para ganarse un puesto. Aún así, el técnico considera que es cuestión de tiempo y así lo hizo saber durante la rueda de prensa previa al choque en Valencia. El míster respondió al rol que desempeña Zakharyan en la plantilla e insiste en que, si sigue por este camino, terminará siendo titular.

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La valoración de Matarazzo sobre Zakharyan

"Tenemos competencia dentro de la plantilla. Y, seguramente, con Mikel Oyarzabal, que es alguien que desempeña un papel similar, como segundo delantero cuando juega Orri Óskarsson. Tiene que esperar su momento, pero está muy cerca, está mejorando. Está mostrando un carácter muy bueno en los entrenamientos. Está trabajando duro en cada trabajo adicional, en cada sesión de entrenamiento y está produciendo. Así que, para mí, es simplemente cuestión de tiempo que tenga la oportunidad de ser titular desde el principio", explicó el míster ante los medios.