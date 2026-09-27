Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 19:23h.

Este es el presupuesto que presentará el Athletic en la asamblea

Cuánto gana el Athletic por las invitaciones que se ahorra de jugadores y empleados

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El Athletic Club ha anunciado este domingo la convocatoria de la asamblea anual junto al presupuesto que propondrán a los socios con unos ingresos de 152,6 millones y un resultado de explotación con "una pérdida prevista de 3,2 millones de euros". La directiva encabezada por Jon Uriarte reconoce unas pérdidas de 50,7 millones por el hecho de no participar en competición europea y de su peor posición en LALIGA EA Sports y unos ingresos de 15,3 kilos por el mercado de fichajes rojiblanco.

El presupuesto que presentará el Athletic Club en la Asamblea de socios

El Athletic Club cierra el ejercicio económico 2025/26 con unos ingresos de 192,9 millones de euros, 20,4 millones más que el ejercicio precedente. Se trata del importe más alto, sin ingresos por salidas de jugadores, obtenido por el Athletic Club en su historia.

El resultado de explotación (EBITDA) ha ascendido a 38,1 millones de euros, el doble que el ejercicio anterior.

El Athletic Club ha generado un beneficio neto de 20,6 millones de euros, lo que supone triplicar el beneficio neto de la temporada anterior y mejorar en un 100% el presupuesto aprobado para la temporada 2025/26 (10,0 millones de euros).

Principales magnitudes económicas del cierre de la temporada 2025/26

Los ingresos de la temporada 2025/26, si no se tienen en cuenta los ingresos por salidas de jugadores, han supuesto la cifra de ingresos más alta de la historia del Club, destacando tanto el incremento de ingresos provenientes de competiciones deportivas, así como los ingresos provenientes de los derechos de retransmisiones y los ingresos comerciales.

Los ingresos por competiciones deportivas han ascendido a 59,7 millones de euros, representando un incremento del 19% en comparación con la temporada 2024/25, debido principalmente a la contribución a los ingresos de la participación del Athletic Club en la Champions League, así como a la mejora en los ingresos provenientes de la explotación del estadio.

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Los ingresos por derechos de retransmisiones han ascendido a 81,9 millones de euros, representando un incremento del 13% en comparación con la temporada 2024/25, reflejando la mejoría en el reparto de los derechos televisivos por parte de LaLiga como resultado de la mejora en la clasificación del Club durante las recientes temporadas. Esta mejora se ha obtenido a pesar de que los ingresos generados por LaLiga se han mantenido constantes durante la temporada 2025/26.

Respecto a los ingresos por publicidad y patrocinios, en la temporada 2025/26 los ingresos han aumentado un 23%, hasta los 12,0 millones de euros.

En su totalidad, los ingresos deportivos han ascendido a 153,6 millones de euros, (un 16% más que el ejercicio anterior) superando el presupuesto aprobado en 5,3 millones, y aumentando en 21,0 millones respecto al importe obtenido en la temporada 2024/25.

Los ingresos por cuotas de personas socias han aumentado en 400 mil euros, un 1,6%, tras la aplicación del incremento estatutario de cuotas sociales según se aprobó en la Asamblea.

Los otros ingresos de gestión han ascendido a 12,7 millones de euros, un 7% inferior a la temporada 2024/25 y un 16% superior a los aprobados en el presupuesto.

Los gastos de personal se reducen en 3,1 millones de euros frente al ejercicio anterior. Los gastos de plantilla deportiva han ascendido a 93,0 millones de euros, como consecuencia de la apuesta decidida del Club por la captación y retención del talento deportivo.

El conjunto de los gastos de explotación, excluidos los gastos de personal, se ha incrementado en 4,4 millones de euros, como resultado de la mayor actividad operativa y comercial.

Por su parte las amortizaciones se han incrementado en 6,3 millones de euros respecto al año anterior, siendo 1,9 millones de euros inferiores al presupuesto.

La conversión de EBITDA en beneficio neto ha evolucionado positivamente desde un 36% en la temporada 2024/25 hasta un 54% en la temporada 2025/26.

El resultado neto del ejercicio ha ascendido a 20,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 13,6 millones respecto a la temporada 2024/25 y supone duplicar el beneficio neto esperado en el presupuesto. Este beneficio de 20,6 millones de euros permite reforzar la solvencia del Club y aporta recursos adicionales para continuar con el plan de crecimiento del Club.

Ajustes voluntarios realizados sobre el cierre económico de la temporada 2025/26

El Athletic Club, con el objetivo de consolidar su actual plan de crecimiento, reforzar su competitividad deportiva futura y disponer de los mayores recursos posibles para invertir en talento en las siguientes temporadas, ha realizado dos ajustes voluntarios, no recurrentes y sin impacto en la caja, cuyo efecto en los resultados de la temporada 2025/26 asciende a 20,6 millones de euros.

Por una parte, el Club ha anticipado el devengo de sus aportaciones futuras a la Fundación Athletic Club Fundazioa por importe de 6,8 millones de euros con cargo a los gastos de explotación de la temporada 2025/26. El Club, con esta medida, asegura el desarrollo de los proyectos sociales de la Fundación con una perspectiva plurianual.

Asimismo, el Athletic Club incrementa voluntariamente el importe de la depreciación y amortización de los activos deportivos de la primera plantilla por un importe de 13,8 millones de euros con cargo a los resultados de la temporada 2025/26.

Ambos ajustes, realizados con un criterio de máxima prudencia valorativa, contribuirán a reforzar los resultados y su impacto en la valoración de los límites salariales y ratios en las siguientes temporadas.

Su impacto positivo directo en el presupuesto 2026/27 será de 7,5 millones de euros. Por su parte, el efecto positivo en temporadas posteriores ascenderá a 13,1 millones de euros.

Los mencionados ajustes no representan en ningún caso cambio alguno en los criterios de valoración y políticas contables del Club.

Presupuesto temporada 2026/27: se contiene la pérdida del resultado de explotación a 3 millones de euros, a pesar de no participar en competiciones europeas

El Athletic Club presenta un presupuesto con unos ingresos de 152,6 millones de euros, en una temporada sin competiciones europeas.

El resultado de explotación (EBITDA) arroja una pérdida en explotación prevista de 3,2 millones de euros.

Antes de la aplicación de las provisiones, y tras deducir las amortizaciones (las cuales no suponen una salida de caja del Club), el resultado neto asciende a -17,0 millones de euros.

Magnitudes económicas con impacto relevante en el presupuesto 2026/27

Los ingresos por competiciones deportivas y retransmisiones se reducen en 50,7 millones de euros respecto a la temporada previa, impactado tanto por la no participación en competiciones europeas en la temporada 2026/27, como por los menores ingresos provenientes de los derechos de las retransmisiones tras la clasificación en la posición 12 de LaLiga en la temporada 2025/26.

En este ejercicio, el efecto conjunto de ingresos por traspasos y cesiones de jugadores se presupuesta en 15,3 millones de euros.

Los gastos de personal se incrementan en 5,2 millones de euros, en el contexto descrito de crecimiento, mantenimiento, captación y retención de talento.

Por su parte los gastos de explotación del Club, excluidos gastos de personal ascenderán a 32,0 millones de euros, lo que supone un exigente ejercicio de contención en todas sus líneas, reduciéndose en 4,2 millones en comparación a la temporada 2025/26.

Las amortizaciones previstas ascenderán a 13,0 millones de euros.

El resultado neto previsto para el ejercicio es alcanzar un “breakeven”, es decir, resultado “0”, después de aplicar 17,1 millones de provisiones.

Principales variables de balance: El Athletic Club mantiene una sólida posición financiera, sin deuda y con una posición de liquidez de 94 millones de euros

El cierre económico de la temporada 2025/26 y el presupuesto 2026/27 confirman la estabilidad patrimonial del Club en las principales variables que configuran su estructura de balance en términos de solvencia y liquidez.

Gracias a los resultados financieros obtenidos en la temporada 2025/26, el Club ha conseguido reforzar aún más su posición de tesorería, incrementándose en 4,8 millones de euros hasta los 65,7 millones de euros. Esta mejora de la posición financiera se ha alcanzado de la mano de una fuerte inversión en la atracción de talento deportivo, así como de la inversión en la renovación de infraestructuras y en la digitalización del Club.

A destacar que la sólida posición financiera del Club le permite acometer el plan de crecimiento con recursos económicos generados de manera orgánica, sin necesidad de incurrir en un endeudamiento financiero. Esto se une a un patrimonio neto de 112,8 millones de euros.

Este análisis se debe hacer en el contexto de crecimiento económico y deportivo descrito en las principales variables y ajustes que configuran tanto el cierre de la temporada 2025/26 como el presupuesto 2026/27.