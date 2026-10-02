Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 06:50h.

"De hecho me decían, 'fíjate si está enfadada la UEFA, teniendo todo esto, que le ha dado hasta la final de Champions al Barça'"

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El 'Caso Negreira' se aviva. Tras confirmarse el acto de conciliación al que debe presentarse Florentino Pérez y el FC Barcelona, las noticias no han parado de sucederse. El Real Madrid, UEFA y el citado club catalán se han pronunciado en las últimas horas al respecto y las teorías sobre posibles sanciones o no, aumentan entre los aficionados.

En este sentido, José Álvarez lanza una información importante en el último programa de El Chiringuito. El tertuliano avanza qué hará UEFA con el Caso Negreira.

José Álvarez adelanta la decisión de UEFA con el FC Barcelona

José Álvarez arrojó su información a raíz de una reunión entre Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi: "En la reunión de Copenhague se vieron Ceferin y Laporta. También se vieron con Al-Khelaifi y hablaron de muchos temas, incluso se reunieron al margen de los demás en una sala de privada. La sensación, y lo que le transmite la UEFA, es que no tiene ninguna intención de sancionar al FC Barcelona porque es un tema, lo primero, de justicia española que no ha condenado al Barça por corrupción deportiva, y por lo tanto, UEFA ni puede ni debe entrar".

Siguiendo en esta línea, el tertuliano afirmó que UEFA brindó la final de Champions al Camp Nou porque no tiene sospechas con el Caso Negreira: "La jueza ya ha dicho calma con las prórrogas que sigue pidiendo el Real Madrid, están pidiendo muchas prórrogas. UEFA recibe los papeles, pro supuesto, pero no hay ninguna suposición de sancionar al FC Barcelona porque es tema de la justicia española y de hecho no quiere prorrogar más este caso. De hecho me decían, 'fíjate si está enfadada la UEFA, teniendo todo esto, que le ha dado hasta la final de Champions al Barça'. Imagínate la sospecha y la pretensión de sanción que tiene la UEFA con el Barça. Y Ceferin va en ese sentido".

Por último, José Álvarez cerró su información sobre la hipotética sanción al FC Barcelona por parte de la UEFA con un pequeño dardo al Real Madrid: "Y desde el Barça han dicho 'un aplauso al Real Madrid', eso ya como reacción hoy".

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