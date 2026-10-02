Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 00:35h.

El debate se ha intensificado en El Chiringuito de este jueves

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El Chiringuito de este jueves ha tenido como uno de los temas candentes el comunicado de la UEFA sobre la documentación aportada por el Real Madrid sobre el Caso Negreira. El FC Barcelona, rápidamente, explicó que no se ha reabierto el caso, ya que este no se ha cerrado en ningún momento desde su apertura en 2023. En este sentido,

Juanfe Sanz, presentador en ausencia de Josep Pedrerol, ha explicado la sensación que deja el comunicado: "Se reaviva el caso Negreira. Parece que había estado dormido, sobre todo para UEFA, y en este caso, José Luis, yo creo que el madridista está, quizás, contento con lo que ha pasado esta noche, porque parece que se vuelve a encender todo otra vez", introduce.

En este sentido, José Luis Sánchez afirma que "Ya es solo cuestión de tiempo". "Es cuestión ya de sentarse a esperar y de que llegue la sanción. Si alguien cree que la UEFA y el fútbol europeo, después del paso que ha dado hoy, que no es un paso baladí, que no es un paso de cara a la galería, se va a quedar ahí...", expresa.

En este sentido, el periodista de El Chiringuito siente que hoy este caso ha adquirido una nueva dimensión: "Creo que hoy en día le preguntas a un sueco, a un noruego, a un italiano y dicen 'oye, este comunicado de la UEFA, ¿qué es? Negreira, Barcelona...'. Buscas... 'Ah, estuvo pagando durante al menos 17 años 8,4 millones de euros'. Eso no puede quedar sin sanción. Creo que lo de hoy es una pésima noticia para el FC Barcelona y un sonrojo, una vez más, para el fútbol español, que sigue brazos cruzados mientras el resto y para los clubes españoles que no se han sumado a la denuncia del Real Madrid ante la UEFA ni en los tribunales", reflexiona.

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Sin embargo, la reflexión no se queda ahí, ya que el debate ha dado para mucho más. Puedes verlo al completo en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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