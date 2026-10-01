Nuevo problema en forma de lesión para Claudio Giráldez de cara al Elche - Celta de Vigo, y ya van cuatro

Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 22:19h.

El club detalla la lesión de Sebastián Cáceres durante un entrenamiento con Uruguay

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El Celta de Vigo ha tenido varios problemas durante este parón a nivel de plantilla. El primero, sin tener que ver con la fecha FIFA, es la lesión de Miguel Román, que podría perderse toda la temporada. La segunda es la nueva lesión confirmada de Sebastián Cáceres, que ha sufrido una pubalgia durante la concentración con la selección de Uruguay. Así lo ha confirmado el club mediante un parte médico. Por lo pronto, el tratamiento será conservador, con medicina tradicional y fisioterapia, y será la evolución de la dolencia la que marque su regreso.

De este modo, ya ascienden a cuatro las lesiones en el Celta de Vigo. Un problema especialmente acuciante si tenemos en cuenta que, ya de por sí, tampoco tenía una plantilla especialmente amplia. Y es que, además de los dos mencionados, Iago Aspas y Jones El-Abdellaoui siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Especialmente delicada es esta última.

Las opciones de Claudio Giráldez para suplir las lesiones de Sebastián Cáceres y Miguel Román

En este sentido, la baja del charrúa es importante, ya que había jugado los dos últimos partidos del Celta de Vigo en LALIGA como titular, en los que el equipo logró cuatro puntos de seis posibles, aunque descansó entre medias en la Europa League. De todos modos, Claudio Giráldez cuenta con Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Yoel Lago y Abdoulaye Faye para recomponer su trío de centrales. El problema es el carácter de la lesión, tan incierto como delicado y con una evolución muy dispar dependiendo del futbolista.

Eso sí, la de Miguel Román es la que causa un estropicio a Claudio Giráldez, a quien se le reducen sobremanera las opciones para su doble pivote. Por fortuna, Aleix Febas ya ha regresado de su lesión y está listo para volver a formar el doble pivote junto a Ilaix Moriba. Sin embargo, al técnico ya solo le quedan por detrás las opciones de Andrés Antañón y Hugo Burcio, con quienes, pese a que hay confianza en ellos, se procede con cautela con su gestión para el primer equipo.