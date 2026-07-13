El plan de Uruguay con Diego Forlán como sustituto de Marcelo Bielsa con fecha de caducidad

Será el nuevo seleccionador de manera interina mientras la AUF busca un nuevo relevo

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Diego Forlán como sustituto de Marcelo Bielsa. La Asociación Uruguaya de Fútbol busca un nuevo seleccionador tras el fracaso estrepitoso de Uruguay en el Mundial 2026, en el que cayó eliminado en la fase de grupos tras sumar apenas dos puntos, incapaz de ganar a Arabia Saudí ni Cabo Verde y quedándose fuera de las rondas eliminatorias tras caer derrotada ante España en la tercera jornada.

Bielsa confirmó su adiós nada más acabar el encuentro y, días después, señaló de manera directa a los jugadores, incapaces de atender sus charlas tácticas. La tensión entre el técnico y los futbolistas había sido más que evidente durante los últimos meses y se terminó de plasmar durante un torneo en el que el combinado charrúa mostró una imagen paupérrima.

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Diego Forlán, el elegido por Uruguay como nuevo seleccionador

La ida que maneja la AUF es que Diego Forlán sea el nuevo seleccionador de la selección absoluta y también de la sub 20 de manera interina hasta el parón de marzo, según informó su propio presidente, Ignacio Alonso. A finales de 2026 o tras ese parón de marzo de 2027, designarían el seleccionador definitivo con vistas a la Copa América 2028 y al nuevo ciclo mundialista.

Así pues, Forlán estaría al mando de la Celeste en los seis amistosos de fecha FIFA que se jugarán hasta ese momento y también lideraría el proceso de la sub 20, que en enero del próximo año buscará en el Sudamericano de la categoría sellar el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

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Lo cierto es que la experiencia en los banquillos del exdelantero del Atlético de Madrid y Villarreal, entre otros, es algo limitada. Dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en 2021. Y desde entonces, nada más. Ahora, en cambio, todo apunta a que será la nueva cara visible de Uruguay durante los próximos parones de selecciones, al menos de manera interina.