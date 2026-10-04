El Real Oviedo anuncia el fichaje de José Luis Morales, que se reencuentra con Julián Calero

Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 23:35h.

José Luis Morales firma por una temporada con el Real Oviedo

El Oviedo se topa con dos problemas por el fichaje del delantero y desliza la solución

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El Real Oviedo ha anunciado este domingo el fichaje de José Luis Morales, que firma a sus 39 años por una temporada con el conjunto carbayón para apuntalar la parcela ofensiva. El jugador madrileño, que estaba libre después de finalizar su contrato con el Levante el pasado verano, se reencontrará con Julián Calero, con el que consiguió el ascenso en 2025 con los granotas a LALIGA EA Sports.

El comunicado del Real Oviedo con el fichaje de José Luis Morales

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con el futbolista José Luis Morales para que se incorpore a la disciplina azul hasta junio de 2027.

Nacido en Madrid el 23 de julio de 1987, José Luis Morales se formó en las categorías inferiores del ADC Parla y del Club de Fútbol Fuenlabrada. Su gran rendimiento desde temprana edad le llevó al At. Levante en la temporada 2011/2012. Tras dos años en el filial granota se marchó cedido a la SD Eibar donde logró el ascenso a la maxima categoría del fútbol español.

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Después de esa hazaña, el atacante regreso al Levante UD donde permaneció hasta la temporada 2021/2022. En el primer equipo, Morales estuvo ocho temporadas y se convirtió en una pieza fundamental del cuadro valenciano con el que jugó en Primera División y del que llegó a ser capitán.

En la campaña 2022/2023, el futbolista firmó por el Villarreal CF, equipo con el que anotó 25 goles en dos temporadas y con el que llegó a jugar competición europea.

Tras su paso por el submarino amarillo, José Luis Morales regresó al equipo de su vida, el Levante UD, donde cerró su etapa con un total de 83 goles, 46 asistencias y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del Levante UD.

Trayectoria

• Levante UD (2024-2026)

• Villarreal CF (2022-2024)

• Levante UD (2014-2021)

• SD Eibar (2013-2014)

• At. Levante (2011-2013)