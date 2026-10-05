Ángel Cotán 05 OCT 2026 - 15:19h.

El equipo sevillano se estrena en competición oficial contra un Primera División

El Sevilla tiene que esperar por su primer rival en la Copa: dos opciones entre Tenerife y Madrid

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La Copa del Rey mola y sino que se lo pregunten a la UB Lebrijana. El humilde club sevillano acaparó focos en el sorteo de este lunes protagonizando uno de los puntos clave en la realización del evento. Futbolistas, cuerpo técnico, directivos y aficionados; nadie quiso perderse un día histórico que acabó con el emparejamiento ante el Getafe CF.

La cámara de ElDesmarque no ha fallado a la cita y ha estado junto al equipo lebrijano en un día tan especial. Nada más conocer su eliminatoria ante el conjunto azulón, integrantes de la primera plantilla de la UB Lebrijana buscaron en su móvil los futuros 'premios' a los que optaban.

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La camisetas de las estrellas de LALIGA EA Sports protagonizan el gran botín en estas primeras rondas coperas para los clubes más humildes. Sin embargo, en Lebrija apuntan... ¡Al banquillo! José Bordalás y sus gafas, el gran objetivo.

La alegría de la UB Lebrijana por jugar contra el Getafe

Alejandro Ceballos, entrenador de la UB Lebrijana, ha recibido este lunes "con mucha alegría" el emparejamiento de Copa del Rey que disputará su equipo, que milita en la División de Honor Andaluza, con el Getafe, al que ha calificado como "un rival de mucha entidad".

Al ser un equipo que categoría regional que ha superado una ronda previa, la Lebrijana tenía garantizada una eliminatoria frente a un rival de Primera división, así que Ceballos manifestó: "El que nos tocara iba a ser bienvenido" pese a que su preferencia era medirse "con el Betis o el Sevilla".

"Ojalá que podamos disfrutar todos con nuestra afición volcada. Vamos a prepararnos bien estas tres semanas, trabajando con mucha ilusión para hacerlo bien contra el Getafe, un equipo que juega una competición europea", ha declarado el técnico sevillano la web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).