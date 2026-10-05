Ángel Cotán 05 OCT 2026 - 10:07h.

El portero abandonó la concentración y acabó disputando el Trofeo Antonio Puerta

Marcao, misión imposible para el Sevilla

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Fran González disfrutó de su primer encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado viernes. Ante todo un Aston Villa, y en recuerdo a Antonio Puerta, el portero realizó varias intervenciones de mérito vislumbrando su potencial. Sin embargo, su estreno en la titularidad con el Sevilla FC ha generado polémica.

El guardameta no apuntaba a disputar el citado choque, ya que se encontraba concentrado con la Selección Española sub 21. Sin embargo, unas molestias motivaron su marcha para regresar a la disciplina hispalense.

David Gordo y la polémica con Fran González

Sobre este asunto responde David Gordo. El seleccionador español sub 21 fue cuestionado por la titularidad de Fran González en Carrusel Deportivo: "Sí, puede ser extremo, pero son casos muy concretos que estudiamos y valoramos. Hay riesgo de lesión o que pueda agravar una molestia que tiene y preferimos que eso no suceda con nosotros. Insisto, para nosotros la salud de los jugadores es primordial y nunca queremos que les pase nada, pero si les tiene que pasar, que sea fuera de nuestras concentraciones".

El técnico dio naturalidad al caso destacando el gran número de opciones que maneja la Federación para suplir este tipo de bajas: "No me sorprendió, estoy seguro que el fin de semana que viene Fer López puede jugar con su equipo. Hay cierto riesgo de lesión, pero preferimos no asumir ese riesgo. Nosotros no solo jugamos, tenemos entrenamientos y necesitamos que estén al máximo nivel en cada entrenamiento. Si un jugador no está para hacer esa sesión al cien por cien, pues preferimos a otro porque por suerte, nos podemos permitir el lujo de si un jugador tiene molestias, no sobrecargarle o pensar en su salud. Como podemos suplirlo por un nivel muy parecido, pues podemos permitírnoslo".

Por último, David Gordo mostró su felicidad por Fran González tras verle jugar contra un equipo de máximo nivel: "Nosotros tenemos siempre tres porteros en la concentración que tienen un nivel extraordinario. Fran tenía esas molestias y decidimos que cualquiera de los otros podía jugar, como pasó con Bruno, y la verdad es que estamos muy contentos con los porteros que tenemos. Y el caso de Fran, pues mira, que haya jugado 90 minutos contra un rival de ese nivel le va a ayudar a crecer y seguir mejorando".