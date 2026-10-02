Basilio García Sevilla, 02 OCT 2026 - 22:25h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC cayó derrotado este viernes en el XV Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa (1-3), un equipo de un nivel superior que aprovechó los errores de la segunda unidad sevillista. Mientras Luis García Plaza mantuvo en el campo a los ‘mayores’, hubo partido y el equipo mostró su actitud rocosa del inicio de temporada, pero acabó por desdibujarse antes los de Unai Emery.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los vilanos.

Fran González (6): Primer día en Nervión y su primera intervención fue sacarle un mano a mano a Tammy Abraham. Estuvo bien en varias jugadas muy comprometidas, pero sus compañeros no le ayudaron en nada en los goles del Aston Villa. Que volviera a jugar apenas tres días después de las molestias por las que se marchó de la sub 21 es la mejor noticia.

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Carmona (6): Correcto partido del visueño, sin meterse en ningún jardín y esforzándose en las salidas. Acabó con el brazalete y fundido.

Andrés Castrín (6): Un partido serio más del Riotorto, aunque en el Aston Villa había arsenal ofensivo. Como es lógico, más cómodo junto a Juan Iglesias. Fue cambiado antes de la hora de partido.

Marcao (0): 25 minutos duró en el campo. Qué desastre. Se llevó una pitada considerable.

Julio Díaz (7): El único jugador de campo que completó el partido, necesitaba minutos en su puesto natural y la ausencia de Suazo se los dio. Sin grandes exhibiciones, cumplió, y en la única internada que pudo protagonizar lo tiraron de manera muy fea en el pico del área. Acabó a buen nivel.

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Agoumé (6): Jugó 45 minutos, llevó el brazalete tras la salida de Marcao y estuvo muy metido, aunque la primera parte fue bastante insulsa en general.

Manu Bueno (5): Presencia canterana en el Trofeo Antonio Puerta. Aceptable aportación sin demasiado brillo.

Alfon (5): Completó más de una hora de partido, dejando algún detalle y mostrando que lo que necesita es, precisamente, minutos. Poco acertado en los momentos clave.

Peque (6): Estuvo en todas las jugadas de ataque del Sevilla, pero muy poco preciso en la definición o en la asistencia. No obstante, completó una actuación buena y propició el gol de Isaac.

Ejuke (6): Ovación fuerte para el nigeriano, que una vez más es el que intenta ponerle imaginación al fútbol del Sevilla con algunas acciones de mérito.

Isaac Romero (7): Tenía que ser él, el dorsal ‘16’, el que marcara el primer gol del partido. Muy atento al rechace, siempre luchador y metido en el partido.

Suplentes:

Juan Iglesias (6): No se complica lo más mínimo y eso gusta. Se llevó un gran aplauso nada más entrar por Marcao. Aunque salió desde el banquillo, García Plaza lo cambió 50 minutos más tarde.

Fofana (5): Acabó el partido con el brazalete de capitán, lo que da buena idea de la jerarquía que ha adquirido en apenas un mes en el Sevilla. Jugó la segunda parte, los minutos le vendrán bien.

Mario Díaz (4): Uno de los canteranos sobre el que más expectativas hay en la cantera. Cometió un grave error en la jugada del gol del empate del Aston Villa, dejando a Barkley en posición franca para marcar.

Guridi (5): Muy activo siempre que sale al campo, poniéndole nervio al equipo.

Miguel Sierra (6): Sigue dejando detalles muy buenos. El Aston Villa le paró de mala manera en alguna que otra jugada.

Félix Correia (5): Nervión sigue sin descifrar a este futbolista. No es bueno, ni malo, sino inquietante.

Fabio Cardoso (0): Volvió a tener minutos con el Sevilla, pero qué minutos. Fácilmente superado por el Aston Villa en los dos últimos goles. Su presencia en el campo se podría haber evitado.

Nico Guillén (5): Presencia en el regreso al Sánchez-Pizjuán.

Ibra Sow (4): Una isla arriba.

Manuel Ángel (4): Salió para jugar como lateral derecho. Le ganó la espalda Garnacho en el 1-2, aunque el meollo de la acción estuvo en lo mal que se defendió por el otro lado.

Entrenador:

Luis García Plaza (5): Mientras el Sevilla compitió con los jugadores que juegan habitualmente en el primer equipo le compitió a un Aston Villa que está a otro nivel. Con el carrusel de cambios fue perdiendo fortaleza y los errores le condenaron a una derrota que incluso pudo ser peor. Seguramente, se pudo haber ahorrado sacar al césped a Marcao y Cardoso, cuando sus presencias ya mosquean al sevillista de por sí.