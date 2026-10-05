Álvaro Borrego 05 OCT 2026 - 09:37h.

El central acumula trece lesiones en cuatro años y no juega un partido oficial desde hace diez meses

JIN tenía razón con Marcao y Fabio Cardoso

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El de Marcao Texeira tiene tintes de ser un caso irreversible, por más empeño que ponga el futbolista en demostrar lo contrario o por más oportunidades que le brinden los distintos entrenadores que ha tenido a su disposición. La lesión sufrida en el Trofeo Antonio Puerta, la tercera de este 2026, ha vuelto a encender el debate sobre las capacidades físicas de un jugador al que todavía le queda un año y medio contrato con el Sevilla FC.

El brasileño reaparecía casi diez meses después. Habían pasado 286 días desde su última participación con el Sevilla FC y apenas llevaba veinticuatro minutos en el campo cuando volvió a caer lesionado. El central brasileño, que no jugaba desde diciembre de 2025 tras ser expulsado en el Santiago Bernabéu y caerle una sanción de seis partidos por su comportamiento, enlazó esa sanción con una rotura en el escafoides de su pie izquierdo y otra rotura en el flexor de la cadera derecha durante la pretemporada. Apenas ha podido entrenar algunos días con el grupo y disputar algo menos de media hora ante el Aston Villa antes de caer de nuevo.

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Las estadísticas son para echarse a temblar. En su primer curso sufrió hasta tres lesiones. A finales de agosto, a principios de noviembre y a finales de abril. Un total de 208 días lesionados, más de dos tercios del año. Su participación fue prácticamente residual en el curso de su estreno, habiéndose perdido por lesión hasta 39 partidos. Casi una campaña en blanco. Y la 23/24 no trajo mejores noticias. Una nueva lesión en pretemporada le impidió partir en desventaja respecto a sus compañeros. Se recuperó, regresó... y apenas diez días más tarde volvió a caer lesionado. La llegada de enero parecía traer la buena nueva a Marcao. En buena forma, cogiendo ritmo y a un nivel notable. Hasta que se visitó Vallecas. 370 días lesionados y 63 partidos perdidos solo en sus dos primeros años. Entretanto, sesiones de psicólogo y un couch personal para lidiar este calvario.

Sí que tuvo más continuidad durante la 24/25, donde apenas estuvo un par de semanas tocado durante el verano, pero durante la 25/26 los problemas físicos remitieron con más crudeza que nunca. Y así hasta ahora. Esta es la décimo tercera lesión de Marcao desde que llegase al club en verano de 2022. Los problemas físicos han sido los compañeros de viaje del brasileño, quien apenas ha podido participar en 49 de los 197 partidos oficiales que ha disputado el Sevilla en estos cuatro años. Apenas el 25% de los compromisos jugados.

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Las lesiones, los errores y las sanciones han sido moneda común en la trayectoria de Marcao en el Sevilla. El verano de 2025 sí tuvo el gesto de reducirse el salario para ayudar económicamente al club, pero como contraprestación su contrato se alargó una temporada más. Cualquier posibilidad de que el central se hubiera marchado en alguno de los últimos mercados habría caído como agua de mayo en el club, pero un año no hubo opción de lograrlo. El central siempre se ha mostrado partidario de demostrar su nivel, pero así es imposible.

El club hispalense pagó 15 millones de euros por él al Galatasaray, trayéndolo como sustituto de Diego Carlos. Las comparaciones suelen ser odiosas, y en este caso más aún. Sus continuos problemas físicos han un impedimento constante y aunque todos los entrenadores parecen verle algo por lo que alinearlo de inicio, al final la lógica se impone. Hasta el momento, ha jugado 49 encuentros en cuatro temporadas completas. Poco, muy poco, para una inversión y un salario como el suyo, de los más altos del equipo pese a la modificación del pasado verano.