Basilio García Sevilla, 04 OCT 2026 - 17:06h.

El director deportivo conminó a los dos jugadores a buscarse una salida, pero siguen en la plantilla

La decimotercera lesión de Marcao en el Sevilla: parte médico, tiempo de baja y posibles sutitutos

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La ‘limpia’ que José Ignacio Navarro ha realizado durante el verano de 2026 en el vestuario del Sevilla FC ha sido tan intensa como celebrada. El equipo necesitaba caras nuevas, así lo pidió el entrenador Luis García Plaza, y el director deportivo se empleó en dar todas las salidas posibles, pero se le acabaron quedando dos en el tintero que, visto lo visto, también eran muy necesarias: las de Marcao y Fabio Cardoso.

JIN consiguió que se marcharan hasta 17 futbolistas, lo que supone un coste para la entidad de más de 20 millones de euros según desveló hace unos días el propio entrenador. Dinero ‘besado’ al sacar del plantel jugadores que cobraban mucho y aportaban poco, que no generaban el mejor ambiente en el vestuario y que, además, abrieron brecha en el límite salarial para poder incorporar nuevos efectivos.

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Pero no fue capaz de hacerlo con Marcao y Fabio Cardoso. Sus situaciones son diferentes pese a que los dos son centrales y lusoparlantes, pero los dos recibieron la comunicación de Navarro de que si se marchaban sería mejor para todos. Este viernes, la participación de ambos en el Trofeo Antonio Puerta fue muy deficiente, evidenciando que el director deportivo tenía razón en una decisión que no pudo confirmar.

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Por un lado, Marcao se volvió a lesionar antes de la media hora de partido. Es la decimotercera vez que le pasa desde que llegó al Sevilla, llevaba nueve meses sin jugar y el sevillismo ya está harto. Lo despidió con una sonora pitada. Por el otro, Fabio Cardoso disfrutó de 14 minutos de juego, los primeros desde principios de febrero, y demostró que además de estar totalmente fuera de forma, como es lógico, no tiene absolutamente nada que aportar. Los atacantes del Aston Villa le pasaban como aviones.

El futuro de Marcao y Cardoso

Fabio Cardoso sabe que no cuenta desde el inicio de la pretemporada, y pese a ello decidió quedarse y no rescindir para no perdonar absolutamente nada del contrato. Ha estado apartado todo el verano, no se ha marchado a ningún mercado de los que cerraron más tarde y en enero se abrirá otra ventana para negociar su marcha. Acaba contrato en 2027.

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El caso de Marcao es más complejo. Se le conminó a que buscara una salida, pero sin apartarle del grupo, pero se lesionó en pretemporada, lo que ahuyenta a cualquier postor, ha vuelto a hacerlo ahora y estará entre tres y ocho semanas de baja según el grado de la rotura muscular que ha sufrido. El brasileño tiene el sueldo más alto de la plantilla, pero antes de lesionarse era el penúltimo en la línea de rotación de Luis García Plaza para la defensa, solo por delante de un Cardoso que, directamente, no cuenta.

Para ayudar a inscribir a sus compañeros, prorrateó su contrato firmando un año más en el verano de 2025, por lo que la ‘hipoteca’ Marcao se alarga hasta 2028. Teniendo en cuenta el modus operandi de este año, la solución más probable sea la de facilitarle la salida en 2027 para desprenderse, al fin, de uno de los peores fichajes en lo económico y deportivo de la historia reciente del Sevilla.