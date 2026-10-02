Pepe Jiménez Sevilla, 02 OCT 2026 - 09:28h.

Luis García Plaza continúa aplaudiendo el trabajo del Sevilla con Fofana

La "sencillísima" cláusula del contrato de Luis García Plaza con el Sevilla: "Muchos años en esto"

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Son muchos los halagos, posiblemente más que merecidos, los que ha recibido José Ignacio Navarro este verano tras la reconstrucción realizada en el Sevilla, pero estos movimientos, o al menos algunos de ellos, han tenido un alto coste. Como bien es sabido, el club ha dado salida a hombres como Rafa Mir, Joan Jordán o Tanguy Nianzou, futbolistas con unas altas fichas que ahora, tras un pobre rendimiento, bajan de escalón o bajan sus pretensiones... a costa de los del Sánchez-Pizjuán.

Porque como contaba este pasado jueves Luis García Plaza en una de sus entrevistas -en esta ocasión en El Partidazo de COPE-, el Sevilla ha gastado 21 millones de euros de su presupuesto en dar salida a ciertos jugadores este verano.

Como admitía el propio técnico, "muchos de ellos estaban en su último año de contrato" y eso facilitó su adiós, añadiéndose además el pago de salarios pendientes para que los futbolistas aceptasen salir y rebajar sus pretensiones en sus futuros clubes.

A pesar de ello, García Plaza, que reconocía hace días que "no hemos conseguido todo lo que queríamos", se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo realizado por José Ignacio Navarro y José María del Nido Carrasco y es que el técnico se presentó a principios de junio con la única idea de "cambiar el vestuario, no digo por mejores o peores futbolistas, pero sí diferentes, había que cambiar de aires".

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Uno de esos cambios llegó con Fofana, jugador por el que el Sevilla nunca podría haber optado y por el que apostó con "todo lo que nos quedaba del límite salarial". "Tengo que agradecer a José Ignacio Navarro que estuvo rapidísimo y a José María del Nido Carrasco que movió cielo y tierra para que Fofa pudiese venir al equipo", añadía nuevamente respecto a la llegada del galo.