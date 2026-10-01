ElDesmarque, galardonado con el Premio Blázquez por sus 20 años de trayectoria informando del Sevilla FC

eldesmarque.com 01 OCT 2026 - 18:38h.

Federico Quintero, presidente de ElDesmarque, recogerá el premio el 11 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán

El club destaca la consolidación de ElDesmarque como medio nacional pero manteniendo las raíces en la ciudad

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SevillaEl Sevilla FC ha galardonado a ElDesmarque con el Premio Blázquez en reconocimiento a los 20 años de trayectoria de la web, en los que se ha destacado por cubrir de forma pormenorizada a diario la información del club de Nervión. ElDesmarque, web de información deportiva nacida en la capital hispalense en 2006, echó a andar el 25 de agosto de aquel año, fecha especialmente señalada para el sevillismo por haber sido la de la disputa de la Supercopa de Europa donde el Sevilla FC se adjudicó el título brillantemente ante el FC Barcelona (3-0).

Desde entonces, ElDesmarque ha sido testigo directo de los grandes éxitos nacionales e internacionales del club sevillista, entre cuya afición ha ido construyendo una gran comunidad de seguidores. Ese trabajo de dos décadas de muchos profesionales recibe ahora el importante refrendo de los premios periodísticos del Sevilla FC que desde 2010 reconocen los trabajos y a los profesionales más destacados del sector, tanto a nivel local, como nacional e internacional, en clave sevillista.

ElDesmarque se fundó en 2006 con una vocación de capilaridad local y regional que se convirtió en pilar estratégico de su crecimiento exponencial. En 2019 se integró en Mediaset como epicentro de la información deportiva en el grupo audiovisual líder en Europa, si bien ha mantenido su esencia. De hecho, ésa ha sido la base del premio especial que ahora recibe del Sevilla FC, como ha destacado el propio club en el anuncio de los ganadores de esta edición de los Premios Blázquez: “Siendo un proyecto en sus inicios de periodismo deportivo local de Sevilla, se ha consolidado en sólo dos décadas en una marca indiscutible dentro del periodismo deportivo español, pero manteniendo sus raíces en la ciudad2.

Los Premios Blázquez cumplen este año su XVII edición, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre en el antepalco del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán coincidiendo como siempre con la XIV edición de los Premios Fotoperiodísticos Manuel Ruesga Bono. Federico Quintero, fundador y presidente de ElDesmarque, recogerá el galardón.

El resto de Premios Blázquez

Junto a ElDesmarque, serán premiados en esa ceremonia el espacio televisivo ‘El Legado’ de Canal Sur TV, por su programa del pasado 11 de enero consagrado a la figura de Antonio Puerta; y el periodista de Estadio Deportivo Juan José Ponce, por su serie de dos reportajes sobre Remedios, una abuela sevillista con Alzheimer.

En cuanto al XIV Premio de fotoperiodismo SFC Manuel Ruesga Bono, la fotografía elegida responde al tifo mostrado en los prolegómenos del partido Sevilla FC-RCD Espanyol, disputado el pasado 9 de mayo. Con el mensaje 'Ni retirada, ni rendición', realza la importancia de la afición sevillista en el tramo final de la pasada campaña para acabar consiguiendo la permanencia en Primera división. La autora de la instantánea es María de los Ángeles Mendoza Araujo, graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, colaboradora habitual del medio temático Dorsal 16.

Por último, se ha acordado otorgar menciones especiales a los periodistas y fotoperiodistas sevillanos que han cubierto in situ el pasado Mundial, en el que la selección española obtuvo su segunda estrella. Son los casos de José Manuel Oliva (COPE), David Martínez (TVE), Silvia Verde (RNE), Alejandro Ruesga (El País) y Miguel Ángel Morenatti (Diario AS).