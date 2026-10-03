Basilio García Sevilla, 03 OCT 2026 - 16:52h.

El brasileño sufre una lesión muscular en el muslo

La historia se repite con Marcao; duró 25 minutos tras nueve meses sin jugar

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Las noticias malas en la enfermería del Sevilla FC suelen tener nombres habituales, y uno de ellos es el de Marcao Teixeira. Este viernes, en su reaparición tras nueve meses ausente entre sanciones y lesiones, el central brasileño ha vuelto a caer. Una rotura muscular que supone su decimotercera lesión de importancia desde que Monchi le fichara en el verano de 2022 procedente del Galatasaray turco. Llegó lesionado, ha estado lesionado casi más tiempo que sano y, probablemente, acabe marchándose lesionado cuando llegue ese día.

El central brasileño, que no jugaba desde diciembre de 2025 tras ser expulsado en el Santiago Bernabéu y caerle una sanción de seis partidos por su comportamiento, enlazó esa sanción con una rotura en el escafoides de su pie izquierdo y otra rotura en el flexor de la cadera derecha durante la pretemporada. Apenas ha podido entrenar algunos días con el grupo y disputar 25 minutos del Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa antes de caer de nuevo.

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El parte médico del Sevilla

El jugador del Sevilla FC Marcao sufrió el pasado viernes una lesión en el partido ante el Aston Villa en el XV Trofeo Antonio Puerta, tal y como informan los servicios médicos del club.

El central brasileño sufre una lesión recto anterior del cuádriceps derecho y queda pendiente de evolución.

Tiempo de baja y posibles sustitutos

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En los días previos al partido amistoso ante el Aston Villa, Luis García Plaza afirmó que Marcao "podría jugar algunos minutos para probarse", y la prueba no ha podido ser más nefasta. Cierto es que el brasileño está muy atrás en la línea de rotación del técnico madrileño, pero a nadie agrada tener a un jugar ocupando una ficha y un espacio importante en el límite salarial que siempre está lesionado.

Aunque el club no ha ofrecido una fecha de recuperación y ni siquiera ha indicado el grado de la rotura miofascial que ha sufrido el futbolista, lo cierto es que se espera que Marcao esté de baja al menos entre tres y ocho semanas más, dependiendo del grado de la rotura.

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En cuanto a sus sustitutos, cualquier central de la plantilla exceptuando Fabio Cardoso está por delante del brasileño en las preferencias del entrendor. Andrés Castrín, Sangante y Kike Salas sin duda alguna, pero también la opción de recolocar a Juan Iglesias o la de contar con Iker Muñoz, el defensor del filial.