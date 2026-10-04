Basilio García Sevilla, 04 OCT 2026 - 11:34h.

El 23 de septiembre entrenó con la absoluta, el lunes dejó la concentración de la sub 21 y el viernes se mostró ante el sevillismo

Fran González deja la sub 21 por molestias… y lo sustituye el bético Manu González

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El parón de tres semanas por los compromisos de las selecciones nacionales será recordado por la mayoría por lo tedioso que ha resultado estar tanto tiempo sin partidos entre clubes, pero para algunos ha sido muy especial. Es el caso de Fran González, el portero del Sevilla FC, que lo ha vivido de manera híbrida, con sinsabores y alegrías que difícilmente olvidará.

El leonés, entró, como es habitual, en la convocatoria de David Gordo para la selección española sub 21. Debutó con ‘la rojita’ en septiembre de 2025 y, desde entonces, ha sido un fijo en el último escalón de la selección española antes de llegar a la absoluta. Sin embargo, su participación es irregular, disputando apenas partidos sueltos en cada parón. En esta ocasión, ni siquiera llegó a sumar minutos, ya que el colchonero Salvi Esquivel jugó ante Finlandia, relegándole al banquillo. Ante San Marino fue el almeriense Bruno Iribarne el portero titular en la escandalosa goleada (0-13) que logró el combinado nacional.

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Sin embargo, ya en San Marino no estaba Fran González. El portero sevillista abandonó la concentración el lunes por unas molestias en el psoas. Sin embargo, jamás olvidará esta semana de concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pues el pasado miércoles tuvo la oportunidad de entrenar con la selección absoluta al ser llamado por Luis de la Fuente. Prácticamente en el estreno de la ropa de entrenamiento con la segunda estrella de campeón del mundo, Fran González formó parte de un entrenamiento con los que alzaron la copa en Nueva York dos meses antes.

Regreso a Sevilla

El martes, el Sevilla indicó que eran leves las molestias que sufrió Fran González con la selección. Tan leves que ya el jueves entró en la convocatoria para el Trofeo Antonio Puerta y el viernes fue el portero titular del equipo en el enfrentamiento ante el Aston Villa, completando además los 90 minutos. En un momento dado, fue cuestionado por los servicios médicos del club junto a la portería, pero decidió continuar.

Las sensaciones que ofreció pese a recibir tres goles fueron bastante buenas. Con su envergadura -roza los dos metros de altura- va bien por arriba y tapa muchísima portería, e incluso tiene buenos reflejos en situaciones como el mano a mano que le sacó en la primera mitad a Tammy Abraham. En los goles, entre el regalo de Mario Díaz, la pasividad de Fabio Cardoso y las facilidades defensivas que dio la unidad B o C del Sevilla, poco pudo hacer. Además, mostró un potente desplazamiento de balón en los saques desde el área.

Han sido dos semanas locas para Fran González, que ha cumplido el sueño de entrenar con la selección absoluta y también el de debutar como portero local en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con una leve lesión de por medio. Hasta ahora, tanto con el Real Madrid como con el Sevilla, solo había podido ver los partidos desde el banquillo.