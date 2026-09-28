Basilio García Sevilla, 28 SEP 2026 - 20:11h.

El portero del Sevilla regresa a la capital hispalense

España suma un nuevo Mundial a su palmarés: campeonas del sub 20 femenino

Compartir







Movimiento de porteros en la selección española sub 21 que afecta a los dos clubes sevillanos. Fran González, portero del Sevilla FC, abandona la concentración por unas molestias físicas, regresando a la capital hispalense. El sustituto es Manu González, el portero del Real Betis Balompié, que había sido citado por España sub 20 y ahora pasará a estar a las órdenes de David Gordo.

Así lo ha comunicado este lunes por la tarde la Real Federación Española de Fútbol, que indica que el portero sevillista es baja por molestias y, además, que “los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol han mantenido informados en todo momento a sus homólogos del Sevilla FC”.

El leonés, que ha entrenado este lunes según las imágenes que ha compartido la selección, regresa a Sevilla sin haber disputado minuto alguno, ya que fue suplente de Aarón Esquivel en la sorprendente derrota ante Finlandia de la pasada semana. No obstante, Fran González sí que se lleva un recuerdo inolvidable de estos días, ya que el pasado miércoles formó parte del entrenamiento de la selección absoluta, uno de los primeros desde que se proclamara campeona del mundo en Nueva York el pasado 19 de julio.

El sustituto sale del Betis

PUEDE INTERESARTE El Betis respalda y refuerza su apuesta por Manu González

Con todo, el que ocupará su puesto será otro González, Manu, el portero del Real Betis Balompié que se proclamara campeón de Europa sub 19 el pasado verano, y que forma parte de los planes de Manuel Pellegrini en la primera plantilla verdiblanca.

El de Isla Mayor, de este modo, estrena convocatoria con la selección sub 21, a la que aún le quedan dos partidos -ante San Marino y Rumanía- para intentar confirmar su presencia en el Europeo de la categoría del próximo verano. El bético había sido convocado por la selección sub 20, pero debido a este contratiempo ha 'promocionado' al último escalón antes de la absoluta.