La Rojita arrolla a San Marino por 0-13 con un repóker de Carlos Espí para la historia

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 OCT 2026 - 23:48h.

Carlos Espí ha hecho historia después de marcar cinco goles en su primer partido como titular en la Selección Española sub-21 en una goleada humillante contra San Marino (0-13)

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La selección española sub-21 de fútbol infligió una aplastante goleada a la de San Marino, colista del grupo, por 0-13, con un histórico ′repóker' del delantero del Real Madrid Carlos Espí, lo que le permite depender de sí misma en la última jornada ante Rumanía en Ibiza, el próximo día 6, para lograr el billete directo para el Europeo del próximo año.

Es la segunda goleada más abultada de España en categoría sub-21, a un gol del 14-0 logrado en 2005, también ante San Marino, y Espí se convirtió en el primer jugador en marcar cinco tantos con esta selección en su segundo encuentro con la Rojita. Con su triunfo, el combinado que dirige David Gordo suma 24 puntos, dos más que Finlandia, por lo que la victoria ante los rumanos le certificaría el pase para el campeonato continental. También el empate podría ser suficiente si supera a los nórdicos en la diferencia de goles, con ventaja para la Roja de nueve tantos.

Carlos Espí hace historia con España en su primer partido titular

Con el recuerdo del 7-0 de la ida en Lugo, el partido fue un monólogo de principio a fin. La duda se limitó a saber el saco de goles que iba a encajar la selección del pequeño estado enclavado en Italia, sin puntos y sin goles y con 42 encajados en los ocho encuentros previos. Gordo aprovechó para hacer rotaciones y solo repitieron de inicio tres jugadores, Jacobo Ramón, Marc Bernal e Iker Bravo, respecto al encuentro precedente ante Finlandia. La novedad fue la primera alineación como titular de Espí, quien jugó un cuarto de hora en la derrota ante los nórdicos (2-1), y el estreno del lateral derecho del Málaga Rafita. Tras el primer aviso de Pablo García, el primer tanto llegó en el minuto 9 con un disparo de Rodrigo Mendoza desde la frontal del área tras recoger un balón suelto. A partir de ahí y con San Marino incapaz de hilvanar más de media docena de pases, las ocasiones se multiplicaron, la más clara, con un zurdazo de Espí al larguero tras detenerle Amici el primer disparo. El segundo tanto se hizo esperar más de lo previsto gracias a la meritoria actuación de Amici, el cancerbero sanmarinese, ante el acoso español. Fue en el minuto 25 con una pared entre Jan Virgili y Pablo García, los dos jugadores más activos de la primera parte, que el habilidoso delantero bético completó batiendo a Amici. Poco después, llegó el tercero con un cabezazo del central del Como Jacobo Ramón a pase Espí y a los dos minutos, el ariete madridista se estrenó como goleador con la Rojita con un toque desde el área chica. El autor del quinto fue el central Yarek Gasiorowski en otro córner que peinó Mario Martín.

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San Marino solo hizo trabajar a Bruno Iribarne poco antes del descanso con dos tiros calcados de Sensoli desde el fuera del área. La segunda parte fue una mímesis de la primera y España salió arrolladora. A los quince segundos cayó el sexto con una galopada de Jan Virgili resuelta por el extremo del Brujas. Espí quiso reivindicarse en competencia con Gonzalo García, el ariete del Fulham que había sido titular en los ocho partidos previos, y se empeñó en hacer historia al marcar cinco goles, algo sin precedentes, en poco más de veinte minutos. El delantero madridista hasta se valió de un rebote de Amici para meter su cuarto tanto de carambola con el pecho. Mario Martín redondeó el humillante marcador, que deja prácticamente zanjada la clasificación para el Europeo de Serbia y Albania, aunque el partido finalizó con una mancha debido a la expulsión de Jesús Rodríguez en el tiempo añadido por dar un golpe a un contrario en la cara.