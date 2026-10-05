Mateu Alemany persigue a un atacante al alza y el Atlético de Madrid engorda la puja

Ángel Cotán 05 OCT 2026 - 11:21h.

Se trataría de una operación muy importante en lo económico

Julián Álvarez recupera la sonrisa al romper su racha y Scaloni avisa a Simeone: "Nunca va a defraudar"

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El Atlético de Madrid afronta la recta final del largo parón internacional con la visita al Deportivo Alavés entre ceja y ceja. Diego Pablo Simeone prepara la cita en territorio vitoriano a la espera del regreso de sus múltiples internacionales. Entre ellos los argentinos, quienes están obligados a realizar otro largo viaje de vuelta y donde puede florecer un nuevo futbolista rojiblanco en el futuro.

Tras un intenso mercado de verano en el que se realizaron numerosas operaciones tanto en el apartado de llegadas como de salidas, Mateu Alemany no pierde el tiempo y comienza a analizar posibles operaciones de cara a próximas ventanas de transferencias.

La sensación de la dirección deportiva, compartida por un amplísimo sector de la afición colchonera, es que la defensa ha elevado considerablemente su nivel. El fichaje de Cuti Romero coloca a la retaguardia del Atlético entre las mejores de la competición doméstica, aunque a pesar del buen arranque de Jonathan David, el ataque sí parece tener margen de mejora.

Mateu Alemany persigue a un atacante al alza

Por esta razón, el director deportivo del Atlético está abierto a opciones que eleven el nivel de la plantilla en la faceta ofensiva. Giuliano Simeone es el gran extremo derecho del que dispone el Cholo en nómina, una posición que, según apunta el periodista Ekrem Konur, podría protagonizar la llegada de un nuevo inquilino en el futuro próximo.

La citada fuente coloca al Atlético de Madrid tras los pasos de Gianluca Prestianni. El joven futbolista de 20 años mantiene contrato en vigor con el Benfica hasta junio de 2029. El extremo derecho, que también puede jugar por la izquierda e incluso ocupar la mediapunta, contaría con el interés rojiblanco.

No es el único club que monitorea al talentoso atacante argentino, pues clubes de la Premier League como el Chelsea, Manchester United o Tottenham también estarían interesados en su fichaje. Eso sí, la operación no apunta a ser sencilla, ya que el club luso fijó su cláusula de rescisión en los cien millones de euros. Su valor de mercado se ha disparado en las últimas semanas situándose en los cuarenta millones de euros.

Una opción con 'amigos' en el Atlético de Madrid

Prestianni está de vuelta en la Selección Argentina. Titular en la última victoria de La Albiceleste, el extremo coincidió de inicio con Julián Álvarez y ambos vieron portería. Los atacantes se fundieron en un abrazo en uno de los siete tantos que anotó la subcampeona del pasado Mundial 2026. No se trataría de un detalle menor de cara a una hipotética adaptación a la entidad rojiblanca.