Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 19:45h.

Julián Álvarez vuelve a marcar tras siete partidos de sequía

Lluvia de críticas en Argentina contra Julián Álvarez con reparto de culpas al Barcelona y Simeone: "Lo arruinó"

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La situación con Julián Álvarez parece más calmada después del culebrón de este verano con su salida del Atlético de Madrid y el Barcelona y el Arsenal apretando por su fichaje y su permanencia en el club colchonero a regañadientes. Poco a poco ha ido entrando en los planes de Diego Pablo Simeone y este sábado dio un paso más con Argentina a la hora de recuperar su mejor fútbol con su primer gol después de siete partidos seguidos en los que no había visto portería.

La Albiceleste consiguió la victoria por 7-0 a un combinado formado por juveniles de Burkina Faso ante los problemas de la absoluta para viajar hasta Buenos Aires. Entre esas dianas, una fue de la Araña, que estuvo en el sitio preciso para mandar al fondo de la red un pase atrás de Prestianni.

No marcaba Julián Álvarez desde los cuartos de final del Mundial 2026, con un golazo a Suiza en la prórroga en el camino de Argentina hasta la final, en la que cayeron contra España. Desde entonces, había sumado tres encuentros con el combinado sudamericano y cuatro con el Atlético de Madrid sin ver portería hasta esta diana a Burkina Faso.

Un verano con Julián Álvarez como protagonista

Entre medias, el mayor culebrón futbolístico de este verano que arrancó ya en el Mundial, cuando pidió públicamente al Atlético de Madrid que le dejase salir y poder cumplir su "sueño" de fichar por el Barcelona. Una petición a la que se negó el club colchonero para no reforzar a un rival directo mientras el delantero tampoco quiso firmar por el Arsenal, un destino que la directiva rojiblanca veía con mejores ojos.

Esto provocó una de las mayores pitadas que se recuerdan cuando Julián regresó al Metropolitano, en el duelo frente al Villarreal. La afición del Atlético le hizo saber al jugador su malestar aunque ya en el derbi cambió esos silbidos por un mayor número de aplausos aprovechando el triunfo ante el Real Madrid y una mejora en su juego y su actitud.

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Argentina se medirá el próximo martes a Benín en el encuentro que supondrá la despedida de Leo Messi de su selección y, después, Julián Álvarez se reincorporará a la disciplina atlética mirando al choque en casa del Alavés del próximo sábado. Diego Pablo Simeone tendrá que decidir ya si el ariete regresa a la titularidad esperando la mejor versión de un futbolista necesario en los planes del club.

"En el Atlético de Madrid necesitan que Julián esté de buena manera. Nunca va a defraudar porque hace goles", reconoció el propio Lionel Scaloni tras el Argentina-Burkina Faso en unas palabras en la línea de lo que ya han dejado claro el Cholo y sus propios compañeros.