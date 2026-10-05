El Sevilla tiene que esperar por su primer rival en la Copa: dos opciones entre Tenerife y Madrid

Ángel Cotán 05 OCT 2026 - 14:02h.

Cuatro clubes de Primera División, exentos en esta ronda

En directo, el sorteo de la Copa del Rey: 112 equipos se emparejarán en 56 cruces

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El Sevilla FC ha conocido este lunes cuál será su primera eliminatoria en la Copa del Rey 2026/27. En un sorteo con hasta 112 equipos y 4 exentos por la disputa de la Supercopa de España, el equipo de Luis García Plaza ya sabe que tendrá que medir fuerzas con el Sporting Hortaleza o con el Atlético Unión Güímar.

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Por qué el Sevilla aún no conoce a su rival

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aprovechó su intervención de este lunes en la previa del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey para "condenar enérgicamente" los actos vandálicos producidos en Tenerife en la previa del Atlético Güimar-Sporting Hortaleza, que no pudo disputarse.

El partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey entre el Atlético Güimar, en la localidad canaria, y el Sporting Hortaleza, fue suspendido sin empezar, a causa de los actos violentos hacía los visitantes por parte de los aficionados locales, que profirieron "amenazas y agresiones verbales y físicas” a los visitantes.

"Quiero condenar enérgicamente los actos vandálicos de ayer en la fase previa para acceder a la Copa. Espero que no se vuelvan a producir porque la Copa del Rey es una fiesta y no debe verse empañada por esos actos en Tenerife", dijo Louzán, durante su intervención.

Fechas y datos importantes de la primera ronda de la Copa del Rey

En las próximas horas, la Real Federación Española de Fútbol hará públicos los horarios y las fechas de los primeros enfrentamientos del torneo del KO. Los partidos deberán disputarse entre el 27, 28 y 29 de octubre. Hay que recordar que en esta primera ronda copera, los árbitros no dispondrán del VAR para revisar las acciones más polémicas.

El sorteo siguió los criterios geográficos por cuestiones de proximidad y, en la medida de lo posible, tratar de emparejar a los clubes de inferior categoría con los de mayor categoría. Los 56 primeros cruces se dieron a conocer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.