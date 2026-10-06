El Atlético de Madrid se posiciona por el fichaje de Noni Madueke y tiene una ventaja

Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 09:30h.

El extremo tiene contrato largo en Inglaterra

Mateu Alemany persigue a un atacante al alza y el Atlético de Madrid engorda la puja

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El Atlético de Madrid siempre está abierto a posibilidades de mercado que le permitan mejorar su plantilla. En el pasado verano, la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany conformó un equipo para competir en todas las competiciones gracias a los numerosos movimientos realizados. Hubo entradas de nivel, pero también salidas necesarias. Ahora, con el balón rodando y tiempo para negociar operaciones futuras, un deseo comienza a ponerse cada vez más a tiro.

La defensa colchonera está bien cubierta. Diego Pablo Simeone dispone de una de las retaguardias con más nivel de toda LALIGA EA Sports, pero en el ataque sigue echando en falta alguna opción más que amplíe su abanico.

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En este sentido, y según informa el prestigioso The Telegraph, el Atlético de Madrid está tomando posiciones por el fichaje de Noni Madueke, extremo inglés que milita actualmente en el Arsenal de Mikel Arteta.

El Atlético de Madrid se posiciona por el fichaje de Noni Madueke

A sus 24 años, y con un contrato en vigor hasta junio de 2030 con los gunners, el internacional inglés gusta entre la dirección deportiva rojiblanca. Extremo derecho, aunque con capacidad para jugar en ambas bandas, Madueke destaca por su capacidad de regate y verticalidad. Una pieza que vendría como anillo al dedo para acelerar los ataques del equipo del 'Cholo' Simeone.

La citada fuente destaca al Atlético como uno de los grandes interesados en un futbolista al que también siguen clubes como la Juventus de Turín. Con un valor de mercado que ronda los cincuenta millones de euros, el conjunto madrileño cuenta con una ventaja.

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Y no es otra que la propia situación deportiva de Noni Madueke. Esta temporada, su participación en el equipo de Mikel Arteta ha caído en picado y solo suma 176 minutos oficiales disputados entre las cuatro competiciones en las que participa el Arsenal. Si esta situación se alarga en el tiempo, el Atlético podrá acceder a un atacante valioso en el mercado pero que demanda mayores oportunidades sobre el terreno de juego.