Sitúan a Noni Madueke en la agenda de fichajes del Atlético de Madrid con una fórmula sobre la mesa

Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 10:17h.

Colocan al Atlético de Madrid en la carrera para fichar al extremo inglés, de 24 años

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El Atlético de Madrid afronta el parón de selecciones con máximo optimismo después de haber vencido al Real Madrid en el derbi. Sin embargo, en las oficinas del Metropolitano todo sigue su curso y la dirección deportiva no descansa. De este modo, una información desde Inglaterra apunta a que Mateu Alemany ya trabaja en el próximo movimiento que puede mejorar el frente de ataque del conjunto colchonero. Se trata de Noni Madueke, jugador del Arsenal.

Y es que, según informa el portal británico CaughtOffside, aludiendo directamente al "sector de los agentes", el Atlético de Madrid y la Juventus estarían tras el fichaje del extremo inglés. De este modo, Mateu Alemany vería al jugador mundialista como una posibilidad para aportar un plus de velocidad y desborde ya incluso en este mismo mes de enero.

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En este sentido, la citada información apunta a que todavía no se ha entablado una negociación oficial por Noni Madueke. Sin embargo, la fórmula que exploran como más probable es la de una cesión con opción de compra.

El Atlético de Madrid aprovecharía el ostracismo de Noni Madueke

De este modo, la operación también se vería facilitada por el escaso protagonismo que está teniendo en este arranque de temporada, donde apenas ha disputado 23 minutos en todo lo que va de Premier League. Sí ha jugado algo más en la EFL Cup, con un gol en un partido, fue titular en la Community Shield y también jugó un puñado de minutos en la Champions. En total apenas suma 176 minutos en este inicio de temporada. Además, el conjunto colchonero ya sabe lo que puede dar el jugador con el que se midió el pasado curso hasta en dos ocasiones, en la eliminatoria de semifinales de Champions League frente al Arsenal.

Así las cosas, el Atlético de Madrid ya estaría pensando en reforzarse para dar un salto de calidad a su ataque en el próximo mes de enero. Si bien el conjunto rojiblanco está marcando bastantes goles en este inicio de temporada, incluso sin tener enchufado a Julián Álvarez, todo apunta a que, de cara a luchar por los títulos, buscarán una pieza que complemente a los atacantes que ya hay en el plantel rojiblanco.