Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 09:03h.

El encuentro se disputa este martes a las 20:45 horas

Dani Olmo recuerda por qué se marchó a Croacia y el deseo de nacionalizarlo: "Era una posibilidad"

Compartir







La Selección Española disputa este martes su último partido del largo parón internacional del mes de octubre. Nuevamente ante Croacia, conjunto al que ya venció en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero en esta ocasión en Split. Allí quiere seguir con el pleno en esta UEFA Nations League un combinado nacional que acaba de compartir su convocatoria.

Luis de la Fuente no puede llamar a todos sus futbolistas a filas y ha tenido que realizar un descarte, según avanza MARCA. Con motivo de este cuarto envite, y tras varios cambios en la lista por las bajas que han ido surgiendo, el seleccionador nacional deja fuera de la lista a un jugador.

Cabe recordar que en el último partido ante República Checa disputado en el Carlos Tartiere, el técnico ya descartó a Carlos Espí y Pau Cubarsí.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Croacia-España

Esta es la convocatoria de la Selección Española: David Raya, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Iván Fresneda, Pau Cubarsí, Mikel Merino, Víctor Muñoz, Roberto Fernández, Fermín, Dani Olmo, Yeremy Pino, Marc Pubill, Josep Martínez, Aymeric Laporte, Alex Baena, Rodri Hernández, Fran García, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Unai Simón.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla tiene que esperar por su primer rival en la Copa: dos opciones entre Tenerife y Madrid

El futbolista descartado vuelve a ser Carlos Espí, quien deberá esperar para debutar con la absoluta.

No es un partido más para Dani Olmo

El jugador del Barcelona Dani Olmo vivirá este martes su partido más especial en Croacia, donde jugó cinco temporadas en el Dinamo de Zagreb (2014-2020), y explicó que la federación del país balcánico le ofreció ser internacional, pero declinó porque su sueño era hacerlo con España.

Olmo ofreció el pasado lunes una rueda de prensa que ofreció en el estadio Poljud de Split, donde España jugará en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que respondió en croata a las preguntas de los periodistas locales.

PUEDE INTERESARTE Mateu Alemany persigue a un atacante al alza y el Atlético de Madrid engorda la puja

"Es un país que me ha visto crecer y donde pasé casi seis años de mi adolescencia, desde los 16 a los 21. Es un país que me ha dado casi todo lo que tengo, me ayudó a crecer como futbolista y como persona", valoró el jugador catalán, quien de Zagreb se marchó al Leipzig alemán.