María Trigo 06 OCT 2026 - 13:11h.

El director deportivo del Levante cuenta todo lo que pasó con su fichaje y revela cómo está en la actualidad

Carlos Espí: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?

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La vida de Carlos Espí ha cambiado de forma radical en los últimos meses. Su explosión en el tramo final de la pasada temporada en el Levante UD propició que este verano el Real Madrid pusiera sobre la mesa los 25 millones de euros que había marcado en su cláusula de rescisión. En el cojunto blanco, a pesar de los pocos minutos que le ha dado José Mourinho, ha brillado. Al igual que hace unos días con la sub 21. Un hecho que ha propiciado que Luis de la Fuente se lo llevara con la absoluta para suplir a Ferran Torres, aunque acaba de ser anunciado como descarte del Crocia-España.

Todo este cambio de vida y lo que supuso su fichaje por el Real Madrid ha sido analizado en las últimas horas por Héctor Rodas, director deportivo granota, en el programa El Partit de la Una. "José Ángel Sánchez llamó a Pepe directamente. El cuerpo técnico, a ser portugués, sí que preguntaron a nuestro cuerpo técnico por el jugador", ha empezado contando Héctor Rodas antes de hablar del papel que él tuvo en todo esto: "Yo, simplemente, subí un par de veces a Buñol para decirle a Carlos y a la novia, que favor no dijeran nada que la liábamos y que no se podía enterar nadie, ya está. Simplemente era para que no pasase nada raro, que encima lo sabíamos muy pocas personas dentro del club y solo el jugador, y no queríamos que saliese".

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¿Cómo está ahora Carlos Espí?

"Él ahora mismo está en una nube. Al final todo lo que te ha pasado en tan poco tiempo es cambiarte la vida de cero a millones, ¿sabes? Le ha cambiado la vida personal, le ha cambiado la vida profesional, familiar..., pero yo creo que conforme es como persona, la humildad que tiene no la va a cambiar y creo que incluso a lo mejor le va a ir hasta bien", ha explicado el director deportivo, que se ha explayado cuando le han preguntado qué tal con Mbappé y Vinicius y si tiene presión por jugar con los mejores:

"Carlos Espí ha caído de pie. Yo sabía que si pasaba lo que pasó, por ejemplo, contra el Espanyol, pues, la confianza que iba a tener él iba a ser multiplicada por mil. Y al final, pues, lo que te digo, encima está bien rodeado, lo han acogido muy bien los jugadores. Todos los que nombras que no es fácil, que te acojan así. Está demostrando que los minutos que tiene los aprovecha. Y sí que es cierto que al principio pues estaría nervioso y yo por lo que he oído también que ha comentado a compañeros del club y demás, pues, decía que cuando empezó los rondos, por ejemplo, decía que el balón volaba. Y que tenía miedo, pues, a equivocarse y llegar el primer día y decir, oye. Pero bueno, se lo está ganando, se ha ganado el vestuario en poco tiempo, se ha ganado al míster, como he escuchado en una rueda de prensa que habla muy bien de él. Se ha ganado también a Florentino incluso, o sea, que más no puede pedir".