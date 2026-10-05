Fran Fuentes 05 OCT 2026 - 08:19h.

El delantero admite que mira todos los días el trofeo de MVP frente al Qarabag, cuando hizo un doblete

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Por momentos, la temporada pasada del Athletic Club en la UEFA Champions League se sintió más como una pesadilla que un privilegio. Y es que el conjunto zurigorri apenas sumó dos triunfos, frente al Qarabag y la Atalanta, que no le sirvieron de nada para colarse en el top 24 de la competición. Sin embargo, algunos jugadores guardan un grato recuerdo de aquellos días pese a los malos resultados. Uno de ellos es Gorka Guruzeta, quien tuvo bastante acierto en el apartado goleador y le salieron las cosas bien pese a lo sucedido con el equipo.

Así comenta el propio delantero cómo fue para él vivir la experiencia. Lo ha hecho en el pódcast Athletic Talks, que el propio club publica en su página web: "Jugar Champions... ya mi sueño era hacer gol en Champions", reconoce. Y es que Gorka Guruzeta tenía un estadio marcado en rojo que quería visitar: el Westfallenstadion. "Antes de la fase de grupos, yo dije que solo quería jugar en un campo, que es en el del Borussia Dortmund. Encima salgo y hago gol. Luego fue todo rodado", explica, con satisfacción, pese a la derrota por cuatro goles a uno.

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Y es que el siguiente encuentro, frente al Qarabag en San Mamés, le salieron las cosas muy bien, llevándose incluso el trofeo a mejor jugador del partido: "Jugamos en casa, hice un doblete, me llevé el trofeo ese de la Champions, que lo ves en casa y dices joder, ojalá, buah… Para mí eso era un sueño, y tenerlo en casa, la verdad es que lo miro todos los días. De hecho, viene gente a casa y lo primero que hace es coger el trofeo", relata.

Y es que, más allá de los malos resultados del equipo, a Gorka Guruzeta le salieron las cosas en el plano goleador, logrando marcar cinco goles en siete partidos: "No sé cómo explicarlo, pero se me ha dado muy bien la competición en cuanto a goles. La verdad es que estoy muy contento de haberlo conseguido", comenta.