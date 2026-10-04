Pablo Sánchez 04 OCT 2026 - 20:13h.

Álex Berenguer explica la diferencia entre el Athletic de Edin Terzic y el último de Ernesto Valverde: "Nada que ver"

El equipo quiere volver a la competición para mejorar los primeros resultados

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Avanzan los días y el regreso de la competición doméstica tras el parón se acerca. En el caso del Athletic, algunos de sus jugadores se encuentran con sus respectivas selecciones y otros han aprovechado estos días para culminar su puesta a punto para volver. Edin Terzic recuperará un efectivo importante tras el parón y también eleva la confianza de otros tras disputar la Euskal Herria Txapela al completo.

Hablamos de Alejandro Rego y de Dani Vivian. El primero disputó el partido íntegro frente a la Real Sociedad y dejó muy buenas sensaciones. Aspectos muy positivos para crecer en la medular con Terzic. El míster germano destacó sus virtudes y recalcó la importancia de que disputara los 90 minutos frente al eterno rival.

"Esto era muy importante para nosotros y, además, tenemos una plantilla muy amplia, tenemos muchísimas opciones en la posición de mediocentro y también entre los centrales. Así que, en su caso, es como un híbrido. A mí me gusta mucho cuando juega como central y tiene el juego de cara porque tiene buen sentido del tiempo, tiene buen pase y en la salida de balón no creo que cambiara demasiado. Ganó buenos duelos por arriba, ganó buenos duelos por abajo y creo que es capaz de jugar en ambas posiciones", comentó.

Feliz con la vuelta de Vivian

Terzic también expresó su alegría por la vuelta de Dani Vivian "Estamos muy contentos de que esté de vuelta con nosotros. Ha sido un periodo muy largo en el que ha sufrido con dolor y ahora lleva un par de semanas trabajando y entrenando sobre el césped sin dolor. Nosotros, como cuerpo técnico, hemos disfrutado teniéndolo de vuelta y creo que él ha disfrutado volviendo a estar sobre el césped porque ha trabajado muchísimo durante los últimos meses para estar preparado".