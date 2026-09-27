Christian Imga, la perla de Lezama que deja golazos con España sub 18

Juan Pérez 27 SEP 2026 - 20:00h.

Con solo 17 años brilla ya a nivel internacional

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El brillo de Christian Imga en las últimas semanas comparte el escaparate del Bilbao Athletic con una repercusión mayor en el parón de selecciones, porque el joven de tan solo 17 años vuelve a dejar el sello de calidad. El extremo rojiblanco ha sido uno de los protagonistas en la España sub 18 con un auténtico golazo ante Brasil, una muestra más de su potencial en banda izquierda.

El valor de Imga, fichado hace algo más de año y medio, sube a cada partido que juega con la cantera del Athletic, pero también con la selección española como sucedió hace unos meses en el Europeo sub 17 y ahora con los amistosos de la sub 18. Ante un rival de talla mayor como Brasil, el atacante de Zumárraga es uno de los atractivos más destacados no solo por su zancada, sino por su calidad para definir en los metros finales.

Con un despliegue físico envidiable para recorrer todo el campo en apenas cinco segundos, recibe una bola en ventaja para dejar sentado al rival dentro del área con un recorte seco con la izquierda. Ahí, en el momento de más tensión y frente al portero, define con la derecha en el palo corto por donde no parecía haber hueco, un golazo con el que sube un peldaño más. Y entre tanto descaro, el aficionado athleticzale lo encumbra con el deseo de verlo a corto plazo con los mayores.

Con un rol relevante en la selección de David Tenorio, una de las últimas grandes apuestas de la dirección deportiva sorprende por su físico, con 1,90 de altura, una zancada envidiable y una velocidad de atleta. Imga aterrizó en la disciplina rojiblanca procedente del Deportivo Alavés para demostrar su potencial en la División de Honor Juvenil así como en la UEFA Youth League donde sumó 10 tantos la temporada pasada, pero ahora empieza a hacerse hueco en el filial. Un salto que denota su calidad de cara a los próximos años.