Pablo Sánchez 29 SEP 2026 - 10:01h.

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El atacante asume su nuevo rol esta temporada

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Una pretemporada y siete jornadas de competición han sido suficientes para reconocer el fútbol de Edin Terzic en el actual Athletic Club. El equipo, aún así, todavía anda en busca de ese necesario equilibrio de resultados que se traduzca en más victorias. La mano del técnico alemán ya deja visibles ciertos cambios. En el plano deportivo también se palpan ya ciertas diferencias entre el actual equipo y el de la pasada temporada de Ernesto Valverde, donde las lesiones y la acumulación de partidos hicieron mella en el devenir de la temporada.

Así lo explicó Álex Berenguer durante una entrevista en Radio Marca. El atacante, que este año también está haciendo las veces de lateral, expone las dificultades que tuvo que superar el equipo la temporada pasada y la principal diferencia entre el último equipo de Ernesto Valverde y el actual de Edin Terzic.

"Estamos haciendo las cosas bien. El año pasado fue como fue. Hubo mucho lesionado, muchos partidos y bueno, no se pudo hacer mucho más. Creo que este año no tiene nada que ver, creo que físicamente el equipo está bien, se ve en el campo que corremos los 90 minutos sin parar. Creo que va a ser seguir insistiendo y hacer lo que nos pide el míster que tiene muy buenas ideas. Es ir partido a partido, intentar hacer lo que nos pide el míster y seguramente irán llegando los resultados, estamos haciendo las cosas bien", explicó.

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Su nuevo rol

Berenguer también explicó el cambio que ha sufrido este curso sobre el campo de la mano de Terzic a diferencia de la pasada temporada. "En Osasuna jugaba de carrilero, en el Torino de carrilero y alguna vez de lateral. No tengo ningún problema. No lo habíamos hablado. Creo que él lo sabía que podía hacer ese rol, pero no lo habíamos hablado. Me sorprendió un poco, pero para lo que necesite el equipo y el míster. Ya he hecho ese papel en otro tiempo y si me toca volver a hacerlo no pasa nada".