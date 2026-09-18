Fran Fuentes 18 SEP 2026 - 12:56h.

Además, el entrenador del Athletic Club ha explicado cómo está Peio Canales y si podrá volver o no

Edin Terzic deja abierta una incógnita en el Levante - Athletic y valora dos escenarios

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Edin Terzic ha comparecido en sala de prensa antes del partido del Athletic Club frente al Deportivo Alavés. El primer derbi vasco del técnico alemán es algo que no le preocupa en exceso. Del mismo modo, explica cómo están los lesionados y de qué manera ha afectado la suspensión del partido frente al Levante UD. A continuación, sus palabras.

¿Afecta la suspensión del partido?: "Sí y no. Hemos viajado, así que tiene efecto, aunque no hayamos jugado. También, por no haber jugado, ayer entrenamos de otra manera, hemos tenido que adaptarnos para compensar lo que perdimos el miércoles y prepararnos de la mejor manera. Afecta pero no causa ningún problema".

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¿Espera recuperar lesionados?: "Quizá por esos dos jugadores sí, pero igual otros jugadores no estén disponibles cuando viajemos a Valencia. Tenemos que estar preparados para encontrar soluciones. Nadie es culpable de esta situación, era imposible de jugar. Ahora tenemos que pensar en el partido siguiente, no sabemos lo que va a pasar en un par de semanas, pero tenemos que estar preparados para mañana".

Su primer derbi: "Es mi primer derbi como mánager del Athletic Club, pero en mis partidos recientes he jugado derbis, más pequeños y más grandes. Más allá de la importancia del partido, está el aspecto emocional. Claro que es importante, pero más importante es prepararnos de la mejor manera para jugar un partido de fútbol, aunque sea un derbi. El campo va a ser el mismo, las porterías son las mismas y el balón es el mismo. Tenemos que mejorar la forma en la que queremos jugar, sin mirar si jugamos en casa, fuera... No queremos hacer ninguna diferencia sobre esas cosas, todo va de ganar o perder. Mañana es una gran oportunidad para conseguir una buena victoria, contra un equipo que ha empezado muy bien la temporada. Los últimos dos partidos quizá no han ido las cosas como ellos querían, pero en los primeros jugaron muy bien y marcaron muchos goles e hicieron muchos puntos. Mañana es una gran oportunidad para probarnos a nosotros mismos, y haciendo un buen partido tendremos más opciones de ganar".

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Con el Deportivo Alavés, ¿espera un rival defensivo como el Elche?: "Acabas de mencionar al Elche, el Elche defendió la pasada semana, pero normalmente busca dominar los partidos. La semana pasada tuvieron que defenderse mucho. Y, sobre mañana, hablando sobre el Alavés, tienen una gran Fondation (?), tienen a ocho jugadores que son titulares casi siempre. Sabemos que tienen una gran estructura, un gran entrenador y una estructura sólida y un buen entrenador. Juegan metiendo muchos centros y dando importancia a los duelos aéreos, con dos delanteros arriba. Son cosas que tebnemos que saber y estar preparados, pero, como dije el otro día, debemos estar más enfocados a cómo queremos jugar nosotros, cómo ser peligrosos en ataque y cómo alejar al rival de nuestra portería. Esa es nuestra lista de prioridades, pero máximo respeto. Como entrenador, me enfoco más en cómo queremos jugar y cómo ser un mejor equipo mañana".

¿Es un buen momento para ganar antes del parón?: "Sí, pero no pienso ni un segundo en el parón. No hay un mejor momento para ganar, cada día de partido que puedes ganar es un buen partido, sin mirar lo que hay más allá. Por supuesto que tenemos planes y organización para el parón, todavía no sabemos oficialmente a quiénes vamos a tener con nosotros o quién se va con sus selecciones. Usaremos el tiempo bien para mejorar nuestro juego, aunque nos rompe un poco el ritmo de LALIGA, por otra parte tenemos una segunda pretemporada. Tenemos muchas sesiones para enfocarnos en el físico, táctico, técnico... y sí, como es el siguiente partido, es una gran oportunidad para ganarlo".

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Tres partidos seguidos fuera después del parón: "Ah, el futuro otra vez. No lo sé, ahora hemos tenido partidos consecutivos en casa. Lo que pasó el miércoles, nadie fue culpable, fueron las circunstancias. Ahora tenemos que estar preparados para tres partidos fuera de casa, pero ahora es el Alavés, y es en lo que me enfoco. Luego, en el parón, y luego en el siguiente partido. Es imposible para mí decirte qué va a pasar dentro de tres semanas, puedo decirte lo que va a pasar mañana".

Cómo está el grupo: "Lo bueno es que son mis tres primeros meses, no los tres últimos. Han sido tres meses muy exigentes, planificar la pretemporada sin saber cuándo íbamos a empezar LALIGA, cuándo volvían los mundialistas... Ha sido exigente, pero la pretemporada fue muy bien, alcanzamos los objetivos, implementamos muchas cosas que queríamos mejorar, hicimos algunos cambios... luego LALIGA empezó. Los dos primeros partidos no estoy contento, los siguientes jugamos mejor. Tenemos que sentirnos bien, porque estamos en el inicio del camino, en absoluto cerca del final de cómo queremos jugar. Pero estamos dando buenos pasos, y eso es lo más importante. Cuando desarrollas nuevas cosas, tienes el sentimiento de que puedes seguir creando, seguir creciendo. Cuando concuerda con los resultados, te da mucha confianza. Si ves las primeras semanas en LALIGA, quizá merecimos más puntos por cómo jugamos, sobre todo contra Elche o Sevilla, pero es algo que no podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el resultado de mañana. Estamos enfocados, felices con los primeros pasos que hemos dado y mirando hacia delante para seguir así".

La convocatoria de Álex Padilla con México: "Estamos muy felices y agradecidos por él. Hablamos el otro día del éxito colectivo, pero ayudar también a los jugadores a ayudar el éxito individual. Para Padi es un gran honor estar en la selección de México, y nos demuestra que está trabajando muy bien. En su caso especial no ha jugado ni un segundo hasta ahora, pero hizo una gran pretemporada. Trabaja duro, está peleando por el balón en los entrenamientos... creo que es como saldar cuentas de algún modo. Se merece esa llamada, le deseamos lo mejor, pero lo más importante para mí es que puedo contar con él, lo veo en todos los entrenamientos. Me encanta tener a jugadores como Padi en mi equipo".

¿Tiene ya pensado el once?: "No me gusta hablar de alineaciones un día antes del partido. El viaje a Valencia para jugar contra el Levante no nos obliga a hacer rotaciones, porque al final no jugamos. Para Peio era un poco pronto ante el Levante. Ayer incrementó el entrenamiento, se sintió bien y hemos quedado en hablar después de la rueda de prensa para hablar con los servicios médicos para ver si está sano. Si no hay reacción, veremos si puede hacer el entrenamiento entero con nosotros, y entonces decidiremos. El resto, están todos disponibles. Sobre el once, no sé. 26 horas de paciencia y ya veréis quién empieza contra el Alavés. Para mí, yo entiendo vuestro trabajo, pero no me gusta que, si yo tomo una decisión hacia algo, no estoy decidiendo contra otra cosa. Una cosa que no me gustó y me decepcionó fue que el otro día Maroan no tuvo la oportunidad de jugar el miércoles, trabaja durísimo y lleva un año sin ser titular un partido. Pero la primera pregunta fue por qué no confío en otro jugador. Yo confío en todos mis jugadores. Confío en ellos cada día de la semana. tengo el convencimiento de que vamos a prepararnos de la mejor manera para sacar el mejor once. hemos cambiado muchas cosas en los partidos con decisiones desde el banquillo. Eso es lo que necesitamos todos. Soy alguien a quien le gusta confiar en todo el mundo, pero decido a favor de algo, no en contra de algo".

Maroan y su visión del delantero: "En cada posición me gusta tener jugadores rápidos, físicos, que sepan tirar, pasar, que sepan conectar entre sí. Este es el escenario perfecto. La realidad es que rara vez encuentras a un jugador que lo tenga todo. Necesitas más jugadores para cubrir todo lo que necesitas. Necesitas a uno que enlace, a otro que tenga más potencia para correr detrás, uno que cubra arriba, otro que cubra abajo, alguien a quien le guste jugar con el balón por el suelo y alguien que esté en el área. Por eso no tenemos solo 11 jugadores en la plantilla. Somos un gran grupo para cubrir todas las habilidades que necesitamos. Con Maroan estaba muy contento en la pretemporada. Por desgracia, ya sabéis su historia, se perdió gran parte de la pasada temporada por lesión. Desgraciadamente, en pretemporada se resintió y tuvimos que ir con más cuidado con él. Ahora es fácil, está trabajando duro y está preparado para jugar, por eso le elegí el miércoles. Tenemos que tener cuidado con él porque conocemos su pasado, pero tengo plena confianza en Maroan como nueve, igual que con Guruzeta o con Iñaki en otros partidos. Estoy contento con mis delanteros disponibles, vamos a encontrar el momento adecuado para utilizar sus fortalezas. Es una temporada larga y exigente. Va a haber muchos momentos para rotar, todos tendrán la oportunidad de demostrar que pueden ser importantes".

Vivian tampoco está: "Sí, Vivian es la única excepción. Hablamos de ello y necesita un par de semanas más. El resto está disponible, ha entrenado. Hoy habrá una sesión más y tomaremos la mejor decisión para el equipo".