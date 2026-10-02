David Gordo llama a Peio Canales y Chupe ante las dos últimas bajas en España sub 21

Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 18:25h.

Carlos Espí y Jesús Rodríguez se caen de la convocatoria de la sub 21

Funes da carpetazo al 'caso' con Chupe a base de sinceridad: "Nos decimos las cosas con claridad"

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La Real Federación Española de Fútbol anunció este viernes el 'ascenso' de Carlos Espí a la absoluta por la lesión de Ferran Torres y David Gordo ya ha anunciado los cambios en la Selección Española sub 21. Chupe se estrenará con la Rojita ocupando el lugar que deja el madridista y Peio Canales entra por la sanción de Jesús Rodríguez para buscar la clasificación al Europeo de la categoría de 2027.

Tras ganar 0-13 a San Marino este jueves en el pequeño país en la península italiana, dos de sus protagonistas no estarán en el choque ante Rumanía en Ibiza en el que a España le vale el triunfo para no tener que mirar otros resultados. Carlos Espí, autor de cinco goles, da el salto a la absoluta para los compromisos frente a la República Checa y Croacia mientras que Jesús Rodríguez se cae de la concentración tras su expulsión en los últimos minutos.

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Chupe ha recibido su primera llamada con las categorías inferiores de España y podría debutar en el choque frente a Rumanía en Can Misses. Por su parte, Peio Canales regresa a una convocatoria de David Gordo después de su buen inicio de temporada en LALIGA EA Sports con el Athletic una vez superados sus problemas físicos de este arranque.

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El comunicado de la RFEF con los cambios en España sub 21

David Gordo ha llamado al centrocampista Peio Canales y al atacante Carlos Ruiz 'Chupe' para que se unan a la concentración de la Selección española sub-21, que este viernes se ha instalado en Ibiza después de la goleada ante San Marino. Canales y Chupe ocuparán, de este modo, las ausencias de Jesús Rodríguez, sancionado tras su expulsión en Serravalle, y Carlos Espí, citado por Luis de la Fuente para la absoluta.

Los internacionales se sumarán al resto de la expedición a la mayor brevedad posible para poder preparar el decisivo encuentro del martes ante Rumanía. En Can Misses, España se juega la clasificación directa para el Europeo y al equipo de Gordo le basta con una victoria para no tener que depender de otros resultados. Este viernes, por la tarde, el combinado nacional realizará su primera sesión de trabajo en el estadio balear, que estará lleno para la final ante los rumanos.

Canales ya había formado parte de la Selección española sub-21 en esta fase de clasificación, mientras que para Chupe será la primera vez con el equipo.