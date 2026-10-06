Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 10:20h.

El centrocampista también habla de su decisión de abandonar la disciplina txuri urdin

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Tras varias ventanas de transferencias especulándose con su futuro, Brais Méndez apostó por abandonar la Real Sociedad en el pasado mercado de verano. El centrocampista cruzó el charco y continúa su carrera deportiva en el Columbus de la MLS. Pese a la distancia, el futbolista de Mos no se olvida de sus excompañeros.

Este martes, Brais Méndez ha comparecido ante los micrófonos de Radio Marca. Allí, el mediocentro del Columbus ha explicado varios puntos de su salida de la Real Sociedad, pero sobre todo ha denunciado "una aberración" contra Mikel Oyarzabal.

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Brais Méndez denuncia "una aberración" contra Mikel Oyarzabal

El centrocampista, tras abandonar San Sebastián, siente que ha tomado la decisión correcta: "No, no, para nada. Creo que ha sido la decisión correcta. Me siento muy a gusto desde el primer momento que llegué aquí". Brais Méndez también quiso destacar las ganas que tenían en la MLS de contar con él: "Incluso antes me demostraron un poco lo que querían de mí, el proyecto que había, las ganas que tenían de que yo estuviera aquí".

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Eso sí, el exjugador de la Real Sociedad no esconde que la decisión fue difícil: "Hay que sopesarlo en casa, con la familia, con los niños, pensar un poco. Pero bueno, estábamos todos de acuerdo en emprender esta aventura".

Para finalizar con su entrevista, y tras aclarar su salida del pasado mercado de verano, Brais Méndez habló de Mikel Oyarzabal y no dudó en denunciar una injusticia deportiva. Al ser cuestionado por el Balón de Oro para Lamine Yamal, el centrocampista dio la cara por el capitán donostiarra: "Es diferencial en todos los aspectos, su manera de entender el fútbol, el partido, el momento, lo que necesita el equipo en cada momento. Que no esté entre los 30 mejores del mundo creo que es una aberración".