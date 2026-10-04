Pablo Sánchez 04 OCT 2026 - 20:47h.

Ha debutado esta temporada en LaLiga y en la Europa League.

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La Real Sociedad sigue preparando la vuelta a la competición sin los efectivos que se encuentran con sus respectivas selecciones. La portería, sin ir más lejos, está al completo. Unai Marrero y Álex Remiro siguen peleando por el arco txuri urdin que de momento se decanta para el segundo. Marrero se limita a trabajar y a esperar más oportunidades después de los dos partidos disputados hasta la fecha este curso. El arquero avisa que está preparado.

Durante una entrevista en Marca, dejó claro que su rol cambió desde la conquista de la pasada Copa del Rey y que está a disposición del equipo para cuando Matarazzo lo requiera. "Yo siempre me preparo para jugar, luego es el míster el que decide quien juega. Empezó Álex y luego me tocó a mí en Elche y ante el Bournemouth. Igual aquí no ha sido lo habitual, pero hay más equipos que hacen eso. Yo estoy muy a gusto aquí, me transmiten confianza, y Álex ha ha demostrado su nivel", comentó.

En la cabeza de Marrero aún resuena esa mágica noche de Copa en la que se convirtió en protagonista frente al Atlético. Matarazzo aseguró que para esta temporada contaba con ambos a la par. Por ahora es Remiro el que lleva ventaja en protagonismo.

Derrota del Sanse ante el Granada

El Granada consiguió este sábado romper una racha de cuatro partidos sin ganar tras completar una épica remontada ante la Real Sociedad B después de levantar un 2-0 en contra, en una vibrante segunda parte que selló Jorge Pascual en el tiempo de prolongación.

Salió así el Granada del bache en el que está ahora metido su rival. Tras tres derrotas y un empate, el conjunto andaluz enderezó su recorrido y se reencontró con el triunfo para acercarse a la parte alta de la clasificación. Se sitúa a dos puestos y un punto del sexto lugar, lejos de la Real Sociedad B que ya lleva tres derrotas seguidas y cae a la parte baja.