Lamine Yamal es el único que supera los 270' y Yeremy Pino cierra la lista con sólo 48'

Las notas de España en Croacia con dos sobresalientes, ocho suspensos y un gran señalado

Compartir







Luis de la Fuente hizo una promesa cuando arrancó este parón de selecciones de tres semanas: ningún jugador jugaría más de tres partidos. Luego matizó esas palabras: no se refería a participar en tres encuentros, sino a sumar más de 270 minutos. España ha disputado cuatro duelos durante estos últimos días y, tras un análisis de ElDesmarque, la conclusión es clara: sólo un futbolista superó esa cifra. Hablamos de Lamine Yamal, el único que ha sido titular en los cuatro encuentros.

En total, Lamine ha sumado 281 minutos de 360' posibles en estos cuatro duelos. Fue titular todos, pero sólo completó los 90 minutos en Inglaterra. Abandonó el campo en el 68' en el primer partido ante Croacia, en el 46' ante Chequia y en el 78' en el último, de nuevo ante Croacia.

A partir de ahí, hay un grupo de cinco futbolistas que han sumado 270 minutos justos cada uno: Unai Simón, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. Las cuentas con estos cinco son más sencillas: titulares en tres partidos completos y suplentes en uno. Posteriormente, hay un segundo grupo de futbolistas que han superado los 200 minutos durante los cuatro encuentros: Rodrigo Hernández (256'), Dani Olmo (220'), Mikel Oyarzabal (215') y Pedri (207').

En el tercer pelotón aparecen cuatro jugadores más que están entre 100' y 200': Álex Baena (193'), Fabián Ruiz (127'), Mikel Merino (109') y Martín Zubimendi (104'). Fermín López se ha quedado en 99 minutos, mientras que Huijsen, David Raya, Fresneda, Le Normand, Fran García y Roberto han disputado 90 minutos y un partido completo cada uno.

PUEDE INTERESARTE Los posibles rivales de España en cuartos y en la Final Four de la Nations League y las fechas

Finalmente, hay un último grupo de cuatro futbolista que se quedan por debajo del partido completo: Víctor Muñoz (79'), Nico Williams (77'), Ferran Torres (55') y Yeremy Pino (48'). Especialmente llamativo es el caso del canario, que lleva años siendo completamente indiscutible en las convocatorias de Luis de la Fuente pero, a su vez, uno de los últimos recursos del seleccionador.

Reparto de minutos de España en la Nations League