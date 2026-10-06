Luis de la Fuente introduce cinco cambios respecto al once ante Chequia

El único descarte de Luis de la Fuente para el partido en Croacia

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Alineaciones confirmadas en Split. La selección de España visita a Croacia en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Nations League, que podría ser definitivo para los intereses de los dos combinados. Los croatas necesitan ganar para seguir aspirando a la Final Four y, sobre todo, para reponerse del duro 0-7 recibido ante Inglaterra hace apenas unos días. El cuadro de Luis de la Fuente, por su parte, buscará su cuarta victoria seguida en la competición para afianzar su liderato y sellar su clasificación matemática a la fase final de marzo.

Once de Croacia: bajas y novedades

Slaven Bilić, seleccionador croata, apuesta por un once más que reconocible, aunque con varias novedades respecto al duro partido ante los ingleses. En la medular, eso sí, sigue apostando por un Luka Modric que arrancó como suplente en el duelo anterior ante España.

El once de Croacia está formado por Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Jakic, Kovacic; Perisic, Modric, Vlasic; y Matanovic.

En el banquillo local estarán Kotarski, Pandur, Pongracic, Peter Sucic, Baturina, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Luka Sucic, Misic, Beljo, Kramaric y Budimir.

Once de España: bajas y novedades

Luis de la Fuente vuelve a introducir numerosos cambios respecto a los jugadores que salieron de inicio ante Chequia. Unai Simón recupera su sitio en la portería y Laporte es el único que repite en la zaga, mientras que Oyarzabal también vuelve a ocupar el puesto de '9'. El centro del campo, con Lamine Yamal y Baena partiendo desde los costados, se mantiene exactamente igual respecto a ese último duelo.

De hecho, Lamine se va a convertir en el único jugador que ha sido titular en los cuatro partidos de este parón de selecciones. Luis de la Fuente advirtió, eso sí, de que ningún futbolista disputaría más de 270 minutos. De momento, el extremo suma 203', por lo que en teoría no jugará más de 60 o 70 minutos en tierras croatas.

Así pues, el once de España está formado por Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; y Oyarzabal.

En el banquillo español estarán de inicio David Raya, Josep Martínez, Fresneda, Huijsen, Le Normand, Fran García, Mikel Merino, Víctor Muñoz, Roberto, Fermín, Yeremy Pino y Zubimendi. Además, cabe recordar que Carlos Espí se quedó finalmente fuera de la convocatoria, Fabián abandonó la concentración por su paternidad y Eric García, Ferran Torres, Nico Williams, Pedro Porro y Grimaldo han tenido que marcharse por lesión.