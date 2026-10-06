Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 13:28h.

El capitán del Real Betis responde a su futuro internacional

Luis de la Fuente descarta a un jugador para el Croacia-España de Split

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La ambición de Isco Alarcón no tiene límites. Tras una carrera deportiva repleta de éxitos pero también de sinsabores en forma de lesiones, el talentoso centrocampista está dejando huella en el Real Betis. El capitán verdiblanco de la primera final europea de la historia del club ha vuelto a levantarse y quiere liderar al equipo de Manuel Pellegrini en la Champions League.

A sus 34 años, el futbolista malagueño está regresando a la titularidad de manera progresiva y ya deja buenos minutos sobre el terreno de juego. El objetivo no es otro que alcanzar su mejor versión, aunque la mentalidad ganadora de Isco le lleva a seguir marcándose retos, ya no solo con su Betis, sino también con la Selección Española.

Isco Alarcón no oculta su hándicap en la Selección Española

Una lesión privó a Isco de una llamada importante de Luis de la Fuente. Un palo que no le hizo tirar la toalla. Ahora, en un combinado nacional que domina el mundo, el mediocentro sigue aspirando a colocarse entre un gran elenco de futbolistas. Así lo confirma en una reciente entrevista concedida al Diario Sport.

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Allí, Isco Alarcón ensalzó el nivel futbolístico del equipo de Luis de la Fuente: "Son un equipazo. Lo llevan demostrando desde la Eurocopa, ganaron la Nations League y en el Mundial estuvieron impecables, sin conceder goles, haciendo el mejor fútbol que yo vi de los partidos que pude ver del Mundial. Es la justa vencedora, tanto de la Eurocopa como del Mundial, con gente muy joven. Es un grupo increíble y ojalá no paren. Nos están haciendo sentir orgullosos al fútbol español y ojalá sigan así".

Ni la juventud del grupo ni el gran nivel que están mostrando le arrebatan el sueño de volver a representar a su país. Isco, aunque reconoce un hándicap importante, sigue marcándose el reto de la selección: "En el fútbol nunca se sabe. Hay una selección muy joven con mucho talento y es difícil, sobre todo porque ya tengo una edad, pero aquí estamos. Voy a intentar sacar mi mejor nivel en el Betis y ojalá poder volver ahí, no me escondo".