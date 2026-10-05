Pepe Jiménez Sevilla, 05 OCT 2026 - 22:42h.

El mediocampista recomendó a Fran García venir al Betis

El vestuario del Betis, feliz por el re-debut de Dani Ceballos: "Qué orgullo más grande tenerte aquí"

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Hay charlas que no se olvidan. Dani Ceballos, mediocampista del Betis, ha explicado este lunes en su última entrevista la charla que tuvo con Isco Alarcón cuando el malagueño, tras pasar por el Sevilla, le preguntó si debía llegar al conjunto bético: "Cambio brutal".

Ha sido en una extensa conversación en PTV Sevilla en la que Dani Ceballos, entre otros muchos temas, ha recordado, cuestionado por los consejos que le dio a Fran García antes de llegar al Betis, la charla que tuvo con Isco Alarcón.

Isco venía de jugar unos meses en el Sevilla antes de quedarse libre y habló con Dani Ceballos sobre su llegada al Betis. "Le dije, cuando estuvo en el Sevilla y vino al Betis, le dije que iba a notar un cambio brutal, que esta afición te atrapa, el Betis tiene una afición que te apoya, que te arropa, como le pasó a Isco. Así se lo hice ver a Fran también, que el Betis era un club acogedor, eso hizo que él diera ese paso. Siempre que me preguntan, les digo que solo puedo decir maravillas".

En otro orden, Dani Ceballos dejó claro que, a pesar de no tener un acuerdo con el Betis, él quiso ser "sincero" con el Real Madrid y apostar todo a su llegada al conjunto verdiblanco. "Todo el mundo me decía que estaba loco, teniendo un año más, que no renunciase al contrato, pero creo que tenía que respetar al Real Madrid, había que ser sinceros y cerrar la etapa, cada uno por su lado. Mejor no me han podido tratar, pero todo el mundo me decía que estaba loco. No sabía si podía venir, pero sabía que era el momento de volver a casa".

"LALIGA es muy difícil, la Champions igual, la Copa del Rey es lo más coherente. Estamos en una buena dinámica, cambiaría muchos títulos por ganar uno con el Betis, pero debemos ir paso a paso. Cuando lleguemos a finales de abril, veremos la situación en la que estamos", sentencia entre otras muchas declaraciones en la citada entrevista.