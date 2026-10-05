Pepe Jiménez Sevilla, 05 OCT 2026 - 20:23h.

"Ahora mismo no es una prioridad", decía sobre Pellegrini

Ángel Haro, tajante: "Por supuesto que seguimos confiando en Manu Fajardo"

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Manu Fajardo no esconde sus cartas. El director deportivo del Betis atendió a los micrófonos de Onda Cero este lunes y, entre varios temas, habló sobre el sorprendente rendimiento de Parrott y la posible renovación de Manuel Pellegrini... sin miedo a mojarse.

El encargado en materia de fichajes del Betis arrancó su entrevista mostrando su satisfacción por el excelente rendimiento de Parrott en este inicio como verdiblanco y recordó que, a veces, las apuestas no ofrecen garantía tan inmediata. "En primer lugar satisfecho, estamos en este rol para tomar decisiones. A veces hay que esperar para que llegue el rendimiento y hay jugadores como Parrott que, desde el primer minuto, se adaptan a la perfección", decía.

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"Dado los ingresos y las apuestas que hacemos, ya sabemos que estamos obligados a generar plusvalías para poder hacer este tipo de plantillas", decía rápidamente al ser cuestionado por el interés que puede atraer Parrott y, lejos de ocultarlo, admitió que "ojalá en enero haya muchos equipos interesados en él y en otros jugadores", ya que "será reflejo de que han dado un gran rendimiento en el Betis".

Manu Fajardo, eso sí, no quiso que el foco se centrase únicamente en Parrott y recordó que otros jugadores como Facundo Bernal, Valentín Gómez o Fran García también han sido llamados por sus selecciones, presumiendo de que es "un reflejo del trabajo que hicimos en verano".

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Manu Fajardo y la renovación de Pellegrini

Igual de transparente, aunque pudiese sorprender, se mostró Fajardo al ser cuestionado por Manuel Pellegrini, hombre del que dijo claramente que, en estos momentos "el foco no está en su renovación".

"Es pronto para hablar de su renovación. Como él, hay jugadores importantes que terminan en 2027. Ahora mismo no está ahí el foco, a día de hoy no está sobre la mesa hacer una renovación", decía antes de insistir en que "él mismo lo dijo, no es una prioridad".

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A pesar de todo ello, y entendiendo que la afición "esté contenta con su trabajo", Manu Fajardo quiso recordar que "han sido varias temporadas de éxito en las que el club también le ha dado una gran plantilla que ayuda al trabajo".

Finalmente, Fajardo reconoció que el triunfo ante el Lille "refuerza" la confianza del grupo y de la afición en Champions y espera con ganas las próximas citas. "Ganar en Lille fue muy importante, era el primer partido, nos daba confianza, con muchas ganas de afrontar los dos próximos partidos en casa", sentenció.