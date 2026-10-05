Álvaro Borrego 05 OCT 2026 - 18:03h.

El central es el tercer jugador más valioso de la plantilla y su valor de mercado sigue disparándose

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Natan de Souza es uno de los principales activos del Real Betis en el mercado. La necesidad de generar plusvalías obligará al club a meditar muy bien sus estrategias en mercados venideros y concretar ventas que además de corregir el desequilibrio económico permitan mantener el mismo nivel o estatus de lo que debe ser una plantilla Champions. Unos de esos habituales en el disparadero es el central, cuyo inicio de temporada está siendo absolutamente brillante, algo que también se ve reflejado en su valor de mercado y es que según el portal especializado Transfermarkt, su valor se ha disparado hasta los 30 millones de euros.

Es el jugador del club que más ha crecido según este baremo, junto a Álvaro Valles y Facundo Bernal. El central del Real Betis ha alcanzado -según Transfermarkt- el pico de su carrera en lo que se refiere a valor de mercado, estando ya entre los veinticinco brasileños más valiosos. Una de las operaciones presumiblemente más beneficiosas de la actual dirección deportiva, dado que una posible venta dejaría en las arcas del club cuatro veces más de lo invertido el verano pasado.

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Sin ir más lejos en el último mercado invernal el Real Betis hasta tres ofertas importantes de equipos ingleses, con el West Ham poniendo sobre la mesa alrededor de 40 millones entre fijos y variables. Este verano pasado el interés de equipos como el Benfica y el de otros clubes de ligas como la Premier o la Serie A siempre se encontraron con la misma respuesta en Heliópolis, donde se tasó al futbolista por encima de los 35 millones de euros. Pero en esta ocasión la hoja de ruta del jugador pasaba por otro sendero.

Natan de Souza ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española y a partir del próximo mes cumplirá el mínimo de tiempo vigente para solicitarlo. Un elemento a tener muy en cuenta para el próximo mercado, dado que si el tema burocrático se resuelve pronto la entidad dejará vacante una plaza que en su día permitió, por ejemplo, hacer hueco a fichajes como el de Antony dos Santos. Una posibilidad que además daría más valor económico a una posible venta futura, habida cuenta que ese nuevo estatus le abre más puertas y elimina obstáculos si algún club europeo (o español) tantea su fichaje.

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La comisión deportiva sabe que habrá ofertas por el central, al igual que las ha habido en estos últimos mercados. Sin ir más lejos su nombre ha sido vinculado recientemente con equipos como FC Barcelona o Real Madrid (cuando estaba Ancelotti), aunque también tiene mercado en Italia y sobre todo en la Premier League. Sea como fuere, algo queda claro. El valor de Natan sigue creciendo como la espuma y ya es, de facto, uno de los principales activos del club.