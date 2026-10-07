El presentador de El Chiringuito, más tajante que nunca

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Josep Pedrerol se moja como nunca con el Balón de Oro. El presentador de El Chiringuito ha arrancado el programa de este martes por la noche hablando del triunfo de España ante Croacia en Split, con una remontada in extremis liderada por Mikel Merino. Un triunfo que le permite seguir alargando su extraordinaria racha de imbatibilidad y que sigue encumbrando, a su vez, a un profesional que se ha convertido en el mejor del mundo en lo suyo.

Recuerda que puedes ver El Chiringuito a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.