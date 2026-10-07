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Josep Pedrerol se moja de forma definitiva con el Balón de Oro tras el triunfo de España: "Lo merece"

Josep Pedrerol pide el Balón de Oro para Luis de la Fuente
Josep Pedrerol, en El Chiringuito. Mediaset
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Josep Pedrerol se moja como nunca con el Balón de Oro. El presentador de El Chiringuito ha arrancado el programa de este martes por la noche hablando del triunfo de España ante Croacia en Split, con una remontada in extremis liderada por Mikel Merino. Un triunfo que le permite seguir alargando su extraordinaria racha de imbatibilidad y que sigue encumbrando, a su vez, a un profesional que se ha convertido en el mejor del mundo en lo suyo.

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