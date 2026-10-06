Pablo Sánchez 06 OCT 2026 - 00:32h.

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Kylian Mbappé sigue acaparando miradas por su polémica actitud en los últimos días durante el parón liguero. El francés, lesionado, fue cazado de fiesta en París y realizando actividades que han puesto en tela de juicio su compromiso con el Real Madrid. Este lunes, en El Chiringuito, el francés fue el foco de las miradas y Josep Pedrerol fue el primero en referirse a esta problemática.

Pedrerol expuso su opinión sin tapujos y enumeró los actos por los que se le critica en los últimos días. "Mourinho dice que el jugador no puede montar en bicicleta, pues Mbappé lo hace y lo publica en sus redes sociales. No se le ha visto en la ciudad deportiva en siete días y está recuperándose de una lesión. Hoy llega a Madrid a las 11.15 de la mañana con el equipo entrenando desde las 10.30. Lo ha intentado arreglar por la tarde entrenando en solitario. No digo que sea un pulso al Madrid, pero lo puede llegar a parecer", prosiguió.

La reflexión de Josep Pedrerol

"El asunto Mbappé molesta al madridismo. O se explica mal o no se explica. Que lo entendamos todos pronto. ¿Estaba lesionado Mbappé o no? ¿Está recuperándose o no? Es un magnífico jugador y el Madrid le esperó mucho tiempo, siete años. Florentino hizo mucho para ficharle. El aficionado le perdonó, el renovar cuando el madridismo pensaba que iba a fichar por su equipo. En dos años el Madrid no ha ganado nada con él. El PSG lo ha ganado todo y eso perjudica al futbolista.

Él quiere el Balón de Oro, pero el Madrid quiere más. Quiere un Mbappé que se identifique por el club, que trabaje, que sienta al Madrid, que se le vea entrenando de verdad. Que sea noticia por lo que pasa en el campo y no fuera. Seguramente no hay mala intención y bien explicado todo se entenderá, pero el aficionado no entiende nada. Mbappé está perdiendo el cariño del madridismo y es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Creo que le toca reflexionar sobre qué quiere y dónde quiere llegar. Y si quiere de verdad el cariño de la afición del Madrid.

Y Mourinho es un Mourinho tranquilo, relajado, que evita las guerras y los conflictos en el vestuario. Pero el madridismo también quiere a un Mourinho peleón. A un Mourinho que defienda al club por encima de todo. A un Mourinho que no se pliegue ante ningún futbolista, valiente, que diga a la cara lo que piensa a cualquier futbolista sea quien sea. Mourinho, vuelve", terminó.

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