El delantero del Real Madrid ha vuelto al trabajo este lunes por la tarde, en solitario

"O Mbappé no se entera de nada, o le toma el pelo a alguien. O los dos"

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Kylian Mbappé parece empeñado en rodearse de polémicas innecesarias. Con la misma facilidad con la que se autoproclama merecedor del Balón de Oro, el jugador del Real Madrid se ha visto envuelto durante los últimos días en una controversia tan absurda como evitable, abandonando la concentración de Francia por una lesión de rodilla y mostrándose de fiesta y de paseo en bicicleta durante los días posteriores, en los que en teoría debería estar recuperándose de su dolencia, culminando su recorrido este lunes con trabajo en solitario en sesión vespertina. Sus compañeros lo habían hecho por la mañana.

La lesión de Mbappé con Francia que originó todo

Como suele ser habitual en cada parón de selecciones, el delantero se marchó con su selección en este nuevo y excesivo parón de tres semanas. Tras conceder varias entrevistas insistiendo en su merecimiento por el Balón de Oro, algo que no gustó nada en su país, arrancó como titular a las órdenes de Zinedine Zidane en el primer partido de la nueva edición de la Nations League, el pasado viernes 25 de septiembre ante Turquía. Marcó el 0-1 con un disparo con la diestra a los 54 minutos y, en ese mismo instante, notó una molestia que acabó en sustitución.

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Mbappé dejó la concentración de Francia y regresó a Madrid un día después para someterse a pruebas. El club blanco publicó ese mismo sábado un parte médico que, en principio, parecía apagar las alarmas: "Una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". No era grave.

Mbappé, de fiesta en París con Ester Expósito y el paseo en bicicleta

A partir de ahí empezaron las polémicas. El delantero no acudió ni el lunes ni el martes a Valdebebas, en teoría con permiso del club para examinarse en su país de la rodilla, pero el miércoles 30 de septiembre las cámaras le captaron con su pareja, Ester Expósito, entrando en una discoteca de París.

Este domingo 4 de octubre, el jugador publicó en sus redes sociales un vídeo dando un paseo en bicicleta en plena recuperación de su lesión. Un paseo que también ha dado de qué hablar, ya que José Mourinho dijo diez días antes lo siguiente: "No puedes ir a esquiar a la montaña, no puedes montar en bicicleta. Si lo hace, incluso escondiéndose del club... No me importan tanto los contratos, sino de la imagen que das. Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna. Puede que sólo te des un golpe, pero eso puede empeorar y alejarte de tu mejor nivel".

Este lunes 5 de octubre, por fin, Mbappé ha aterrizado en Madrid. Lo ha hecho sobre las 11:30 horas. En esos momentos, sus compañeros ya llevaban una hora trabajando sobre el césped de Valdebebas, a apenas unos minutos de distancia del propio aeropuerto. Evidentemente, no ha podido arrancar la semana con el grupo. Lo ha hecho por la tarde, en solitario, por lo que mantiene el cartel de duda de cara al compromiso liguero del próximo sábado ante el Villarreal. Todo ello tras varios días envueltos en polémicas tan absurdas como innecesarias que vuelven a tensar su relación con el aficionado madridista.