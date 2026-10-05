Javi Rayo 05 OCT 2026 - 15:42h.

Manu Carreño se moja sobre la enésima polémica extradeportiva de Kylian Mbappé

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Kylian Mbappé ha protagonizado la enésima polémica extradeportiva desde que llegó al Real Madrid en verano de 2025. El delantero francés ha aparecido montando en bicicleta justo unos días después de que José Mourinho concediera una entrevista donde pedía a los jugadores no montar en bici para evitar lesiones. El madridismo está nuevamente encendido con el crack francés y Manu Carreño ha arrancado ElDesmarque de Cuatro de este lunes hablando de él. "O no se entera de nada, o le toma el pelo a alguien", comenta Manu Carreño.

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