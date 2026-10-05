Los memes de Pedro Sánchez y las elecciones: de Mbappé dictador a Luis Rubiales o Xavi Hernández

Fran Fuentes 05 OCT 2026 - 12:11h.

Las redes sociales sacan su creatividad para ironizar con la cita del 29-N

Andrés Iniesta se desmarca del 'Caso Negreira': "Conseguimos todos los títulos de manera deportiva y en el campo"

Compartir







La convocatoria de Elecciones Generales por parte de Pedro Sánchez ha propiciado una enorme cantidad de reacciones en el mundo de la política y en el debate público. Sin embargo, el mundo del deporte (y, particularmente, del fútbol) no se ha librado de dichas respuestas en redes sociales. No en vano, los memes y comentarios jocosos en torno a la cita electoral del próximo 29 de noviembre ha sido objeto de bromas y risas en redes sociales, tanto en torno a la figura del presidente del Gobierno como por la situación en general.

Algunos, por ejemplo, aprovechan para bromear con la figura de Kylian Mbappé, aprovechando el meme del "dictador" para hacer bromas sobre las elecciones. Otros, por su parte, afirman que votarán a aquel partido que prometa que el astro francés saldrá del Real Madrid junto a Vinicius Júnior próximamente. No cabe duda de que la figura de los dos delanteros blancos roza mínimos históricos. No sabemos si sobrevivirían a una encuesta del CIS sobre intención de voto.

PUEDE INTERESARTE La divertida secuencia entre Mikel Merino y Le Normand comparando sus cuádriceps

Otros aficionados aluden al parón largo de selecciones para explicar esta situación. Y es que entienden que tres semanas sin fútbol de clubes ha sido demasiado para nuestro país hasta el punto de derrumbar el sistema tal y como lo conocemos y hacer necesaria la convocatoria de elecciones. Desde luego, a nosotros también se nos está haciendo un poquito largo, no vamos a mentir. Y eso que estamos gozando con el juego de la Selección Española.

Los hay también que se acuerdan de Xavi Hernández, de Luis Rubiales o que preguntan si Pedro Sánchez ha dicho algo del penalti no pitado sobre Juanmi Latasa en el partido frente a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Otro muy original ha sido un aficionado del Real Oviedo que anhela que a dos jugadores de su equipo como Juan Cruz y Jacobo González les llamen para mesa electoral y no puedan estar disponibles para el partido de esa jornada, en la que se enfrentará al Celta Fortuna.

PUEDE INTERESARTE Mateu Alemany persigue a un atacante al alza y el Atlético de Madrid engorda la puja

A continuación recogemos algunos de los memes y comentarios reflejados en las redes sociales.