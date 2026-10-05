Fran Fuentes 05 OCT 2026 - 07:40h.

El tertuliano cree que no le corresponde al seleccionador apagar ese fuego

Bruno Fernandes hace de mediador entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús: “Hablé con él”

Compartir







La situación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, después de haber abandonado la concentración por un cisma con Jorge Jesús, actual seleccionador luso, sigue trayendo cola. Y es que ahora, al término del partido ante Noruega, el preparador le ha reabierto las puertas a regresar si el delantero lo considera. En este sentido, hay no pocas voces que critican la actitud del ariete, considerando una falta de humildad que diese el paso de marcharse de la convocatoria. Uno de los más vehementes en nuestro país ha sido Santi Cañizares, exportero y tertuliano en diversos programas de televisión y radio.

Pues bien, Cañizares tiene claro de que el entrenador, aunque ahora juega un poco su papel conciliador, no es el responsable de solucionar esta situación. Así lo comenta en El Partidazo de COPE: "El entrenador, que está ganando todo y aplica un poco la falsa humildad, para decir 'mira, si yo aquí realmente... aquí no pasó nada, si quiere venir tiene las puertas abiertas', tal y cual, pero vamos. Yo creo que son heridas que no debe curar el entrenador, que abandone la concentración un jugador", reflexiona el exportero.

En este sentido, siente que la responsabilidad es del delantero por haberse marchado, y que Jorge Jesús, por su parte, debería estar bastante molesto: "El entrenador debe estar muy dolido de que anteponga su ego en este caso. Fíjate que yo soy de Cristiano Ronaldo a morir, ¿eh?, que yo siempre he hablado maravillas de Cristiano Ronaldo, siempre. Pero que anteponga su ego a los intereses de la selección. Que se vaya y que deje allí tres partidos más, o dos partidos más por delante", explica.

No hay duda de que se trata de una situación compleja en la que cada uno de los protagonistas tratará de llevar el caso hacia donde más le convenga para salirse con la suya.