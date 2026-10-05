Joaquín Anduro 05 OCT 2026 - 00:15h.

Jorge Jesús le deja a Cristiano la decisión de su regreso

Portugal apaga el fuego de Cristiano Ronaldo con el apoyo de la afición y los elogios de Zidane: "Me quito el sombrero"

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La selección de Portugal ha completado esta ventana internacional con un pleno de cuatro victorias en cuatro encuentros en la fase de grupos de la Nations League poniendo fin a unos días marcados por la disputa entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús que acabó con el jugador abandonando la concentración. El seleccionador, que indicó que no hablaría hasta completar el encuentro de este domingo frente a Noruega, le ha abierto la puerta al astro del Al Nassr y ha puesto en sus manos la decisión tras la victoria por 2-1 en Do Dragao.

En palabras para RTP, el técnico luso ha dejado claro que, por él, no tendría problema en su regreso y que será CR7 el que decidirá: "No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?".

"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", finalizó Jorge Jesús.

El vestuario de Portugal espera a Cristiano Ronaldo

Portugal no ha echado de menos a Cristiano Ronaldo y logró el triunfo por 2-1 frente a Noruega remontando el gran tanto inicial de Kristoffer Ajer con un golazo de Joao Cancelo y un tanto final de Gonçalo Ramos tras regalo de Joao Félix. El jugador del Barça también habló sobre el cinco veces Balón de Oro y espera que la situación se resuelva cuanto antes.

"Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible. Lo importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo, él incluido", declaró el defensa azulgrana.

También habló en Sport TV el otro lateral de Portugal, Nuno Mendes, que reivindicó la piña que es la selección lusa: "Somos un grupo unido, tanto Cristiano como cualquier otro que no esté aquí siempre será bien recibido con los brazos abiertos".