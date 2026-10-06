La condición de Cristiano Ronaldo para volver con Portugal que afecta a Jorge Jesus

Pablo Sánchez 06 OCT 2026 - 17:47h.

Santi Cañizares carga contra Cristiano Ronaldo en su riña con Jorge Jesús: "Antepone su ego a la selección"

Se reincorporará a los entrenamientos del Al Nassr próximamente

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El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus con Portugal sigue abierto. El astro portugués abandonó hace unos días su concentración con la selección después de quedarse en el banquillo durante uno de los encuentros de la UEFA Nations League. No ha trascendido con exactitud el problema surgido entre las partes, pero la realidad es que el futbolista luso ya se encuentra en Arabia Saudí para incorporarse a los entrenamientos con el Al-Nassr.

Jorge Jesus ya se ha pronunciado al respecto asegurando que no hay ningún problema entre ellos y que Cristiano puede regresar a la selección cuando quiera. Sin embargo, el exjugador del Real Madrid se muestra reticente a ello e impone una condición para regresar con la selección. Según desvela la CNN, Cristiano pide la salida del seleccionador para volver. No regresará con Portugal mientras Jorge Jesus siga en el banquillo.

Vuelta con el Al-Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se reincorporó este lunes a los entrenamientos de su club, el Al-Nassr saudí, después de abandonar la concentración de la selección portuguesa el pasado 30 de septiembre. A través de sus redes sociales, el equipo saudí confirmó el regreso de la leyenda lusa, la cual cuenta con un registro de 979 goles oficiales a sus 41 años.

"El más grande de los deportistas... En el corazón de Néyed", escribió el Al-Nassr en su cuenta de la red social 'X', acompañada por una foto de Ronaldo. El jugador anunció el pasado miércoles por sorpresa su decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa, en plena Liga de las Naciones, después de la rueda de prensa en la que el seleccionador Jorge Jesus abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo el 27 de septiembre