Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 12:00h.

Saca pecho ante todo lo sufrido por sus jugadores

Argentina da marcha atrás por el Mundial de España: "No se dejen llevar"

Compartir







La resaca del triunfo de España en el Mundial 2026 ha sido larga. En Argentina no encajaron del todo bien la derrota como demostraron sus propios jugadores, aunque las teorías posteriores han dado pie a iniciativas cuanto menos sorprendentes en las que incluso se pedía repetir el encuentro. Una semana después de la gran final de Nueva York, Lionel Scaloni rompe su silencio.

El entrenador argentino se abre en canal a través de una profunda reflexión en la que conviven el orgullo, el agradecimiento y también la crítica. Scaloni saca pecho por el grupo de jugadores que cayeron en la final y lanza un dardo que cierra el capítulo entre Argentina y España generado desde la previa del partido.

Scaloni lanza un dardo en su cierre del capítulo entre Argentina y España

El argentino comenzó su reflexión en su perfil oficial de la red social de Instagram lanzando la vista atrás: "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar".

PUEDE INTERESARTE El Deportivo trabaja en seis operaciones y sufre un contratiempo por un fichaje prioritario

Scaloni lamentó no conseguir el triunfo en la gran final del Mundial 2026: "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida".

Fue entonces cuando el seleccionador sacó pecho de sus pupilos lanzando un dardo a todos los ataques que han tenido que aguantar en el combinado argentino: "Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa. El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo".

PUEDE INTERESARTE El Barcelona se topa con una realidad por Aymeric Laporte y el Athletic zanja la duda

Lionel Scaloni cerró su carta con un agradecimiento a todo el personal de AFA: "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores , al personal de AFA , aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido".