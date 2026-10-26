Todos los ganadores del Balón de Oro 2026: Harry Kane, mejor delantero del mundo
La gala del Balón de Oro acoge a las principales figuras del fútbol mundial en el London Palladium. Esta entrega de premios reconoce a los mejores jugadores de la temporada y conmemora el 70º aniversario del galardón. La ceremonia centra la atención en las estrellas del fútbol masculino y femenino. En la categoría masculina figuran entre los aspirantes Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé como favoritos a llevarse el galardón, mientras que en la femenina, Alexia Putellas, Ewa Pajor y otras referentes internacionales aspiran a suceder a Aitana Bonmatí, ganadora del año pasado.
Por si fuera poco, la entrega de premios incluye también distinciones a los jóvenes talentos, porteros, entrenadores, clubes y máximos goleadores, además del Premio Sócrates, destinado a iniciativas solidarias. A continuación recogemos todos y cada uno de los ganadores de la edición del 2026:
- Kylian Mbappé se aprovecha del 'efecto Rodri' y sus opciones de ganar el Balón de Oro se disparan un 408%
- Unai Simón pasa de aviones privados y ya está en Londres para el Balón de Oro entre aplausos y un mensaje: "No estoy acostumbrado"
- El "illo, Fabián" del PSG desata las reacciones en redes y la afición del Betis se suma a la campaña: "Balón de Oro"
Todos los ganadores en la gala del Balón de Oro 2026
Premio Kopa Masculino: Lamine Yamal (FC Barcelona; España)
Premio Kopa Femenino: Vicky López (FC Barcelona, España)
Premio Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a): Pere Romeu (FC Barcelona)
Premio Johan Cruyff masculino (mejor entrenador): Luis De la Fuente (España)
Premio Lev Yashin femenino (mejor portera): Cata Coll (FC Barcelona/España)
Premio Lev Yashin masculino (mejor portero): Unai Simón (Athletic Club/España)
Premio Sócrates (obra social): Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra)
Mejor club femenino del año: FC Barcelona
Mejor club masculino del año: Paris Saint-Germain
Premio Gerd Müller femenino (mejor delantera): Charlyn Corral (Pachuca/México)
Premio Gerd Müller masculino (mejor delantero): Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)