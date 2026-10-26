Todos los ganadores del Balón de Oro 2026: Harry Kane, mejor delantero del mundo

Fran Fuentes 26 OCT 2026 - 21:58h.

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La gala del Balón de Oro acoge a las principales figuras del fútbol mundial en el London Palladium. Esta entrega de premios reconoce a los mejores jugadores de la temporada y conmemora el 70º aniversario del galardón. La ceremonia centra la atención en las estrellas del fútbol masculino y femenino. En la categoría masculina figuran entre los aspirantes Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé como favoritos a llevarse el galardón, mientras que en la femenina, Alexia Putellas, Ewa Pajor y otras referentes internacionales aspiran a suceder a Aitana Bonmatí, ganadora del año pasado.

Por si fuera poco, la entrega de premios incluye también distinciones a los jóvenes talentos, porteros, entrenadores, clubes y máximos goleadores, además del Premio Sócrates, destinado a iniciativas solidarias. A continuación recogemos todos y cada uno de los ganadores de la edición del 2026:

Todos los ganadores en la gala del Balón de Oro 2026

Premio Kopa Masculino: Lamine Yamal (FC Barcelona; España)

Premio Kopa Femenino: Vicky López (FC Barcelona, España)

Premio Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a): Pere Romeu (FC Barcelona)

Premio Johan Cruyff masculino (mejor entrenador): Luis De la Fuente (España)

Premio Lev Yashin femenino (mejor portera): Cata Coll (FC Barcelona/España)

Premio Lev Yashin masculino (mejor portero): Unai Simón (Athletic Club/España)

Premio Sócrates (obra social): Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra)

Mejor club femenino del año: FC Barcelona

Mejor club masculino del año: Paris Saint-Germain

Premio Gerd Müller femenino (mejor delantera): Charlyn Corral (Pachuca/México)

Premio Gerd Müller masculino (mejor delantero): Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)