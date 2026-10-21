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El "illo, Fabián" del PSG desata las reacciones en redes y la afición del Betis se suma a la campaña: "Balón de Oro"

Piden el Balón de Oro para Fabián Ruiz
Piden el Balón de Oro para Fabián Ruiz. @hojaldrosatv / Europa Press
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Nueva masterclass de Fabián Ruiz. El centrocampista andaluz se salío en la victoria del PSG frente al FC Barcelona en la Champions League a menos de una semana para la gala del Balón de Oro 2026. Aunque sea uno de los nominados, parece que para muchos no merece ser el ganador, pero otros tienen muy claro que sí.

Han sido multitud las voces que en las últimas semanas han pedido que Fabián Ruiz gane el Balón de Oro, incluso voces autorizadas como el campeón del mundo Jesús Navas. En las últimas horas los que han alzado la voz son muchos usuarios en las redes sociales. Tanto aficionados del PSG como del Betis, no han dudado en poner al de Los Palacios y Villafranca como el elegido para hacerse con el galardón. Aunque hay muchos mensajes sueltos al respecto, las reacciones se han desatado en una publicación del PSG en la que dice "Illo, Fabián".

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Algunos de los comentarios para Fabián Ruiz

Aquí recogemos algunos de los muchos comentarios citados, en los que hay reacciones en inglés, de fanáticos del fútbol, de aficionados del Betis y hasta de algunos del FC Barcelona. La mayoría tienen claro que merece el Balón de Oro.

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